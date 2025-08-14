Reaparece Amaia Montero con sorprendente cambio físico, ¿está irreconocible?

Amaia Montero, la recordada voz de ‘La Oreja de Van Gogh’, marcó una época en el pop rock español con su estilo inconfundible y sus interpretaciones cargadas de emoción.

Durante años fue una de las artistas más queridas del género, acumulando premios, giras y reconocimiento internacional.

Lee más:" type="text/html" data-cms-ai="0"> Iván Lalinde saca trapitos al sol sobre Abrahan del Desafío: "No fue buena persona"



¿Por qué Amaia Montero se alejó del mundo del entretenimiento?

Sin embargo, detrás de ese brillo artístico, la cantante de 46 años atravesaba una dura batalla personal contra la ansiedad y la depresión, situación que la llevó a alejarse de los escenarios y la vida pública por un largo tiempo.



En 2022, uno de sus momentos más difíciles, Amaia preocupó a sus seguidores al mostrarse visiblemente cambiada y compartir un mensaje en redes que reflejaba su estado emocional: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Poco después, fue hospitalizada en el centro Beata María Ana de Madrid, donde permaneció alrededor de diez días para recibir atención médica especializada.



¿Cómo se ve actualmente Amaia Montero?

La artista confesó que su retiro fue una necesidad para cuidar de su salud mental y encontrar un nuevo equilibrio personal. Este periodo de silencio y recuperación se prolongó hasta comienzos de 2025, cuando sorprendió con un anuncio que llenó de ilusión a sus fans: volvería a la música este mismo año.

En una reciente publicación, Amaia se dejó ver con una imagen renovada y un poco 'subida de peso', según sus fanáticos, algo que los pone optimistas por su reciprocación, acompañando la foto con la frase “No problem”.

Publicidad

La reacción no se hizo esperar: sus redes se inundaron de mensajes de cariño y entusiasmo, con comentarios como “Eres la reina del pop”, “Te extrañamos” y “Qué guapa y feliz se te ve”.

Amaia Montero, cantante Foto: Instagram @amaiamonterooficial

Te puede interesar: Concierto de Jhonny Rivera terminó con al menos 30 heridos en Nariño; volaron botellas

Publicidad

A este renacer artístico se suma un rumor que ha despertado aún más expectativa: su posible regreso como vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’.

La especulación creció luego de que su amiga Cayetana Guillén Cuervo revelara de forma espontánea que la cantante podría reunirse con la banda. “Yo me eché a llorar cuando me lo contó… estoy muy contenta”, confesó.

De confirmarse, este regreso no solo marcaría un nuevo capítulo en la carrera de Amaia Montero, sino también un reencuentro con una parte fundamental de la historia musical en español.

Mira también: Amparo Grisales se cae en pleno desfile y casi dejan calvo a cantante vallenato 😱🔥¡NO TE LO PIERDAS!