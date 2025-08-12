Momento de pánico de Jennifer López en un show por culpa de un bicho; caminó sobre ella

Ni la experiencia ni los años sobre el escenario salvan a un artista de los imprevistos que pueden surgir en un concierto en vivo. Eso lo comprobó recientemente Jennifer López durante su gira Up All Night: Live in 2025.

En una de las paradas del tour, en Almaty, Kazajistán, la cantante interpretaba una de sus baladas más emotivas cuando un grillo decidió convertirse en inesperado protagonista. El insecto comenzó a trepar por su cuerpo hasta alcanzar su cuello.



A pesar de la evidente incomodidad, JLo mantuvo la calma y siguió cantando como si nada, retirando al grillo con un gesto ágil y elegante que desató risas y aplausos del público. Tras el incidente, bromeó con la audiencia diciendo: “Me estaba haciendo cosquillas”.

Las imágenes del momento no tardaron en viralizarse en redes sociales, mostrando en primer plano tanto la serenidad de la artista como el pequeño intruso en plena ascensión. El video acumuló millones de reproducciones en pocas horas y generó miles de comentarios que destacaban su profesionalismo.

Incluso, Jennifer compartió en sus plataformas un comentario con humor autocrítico: “Giro inesperado: @JLo acaba de comenzar los ensayos para Kiss of the Cricket Woman… en el escenario… en tiempo real”.

¿Cuáles han sido los incidentes que ha vivido Jennifer Lopez en un concierto?

No es la primera vez que la intérprete de Let’s Get Loud enfrenta una situación inesperada en escena. En otro de sus shows, la falda de lentejuelas doradas que lucía se desprendió y cayó al suelo en medio de una canción. Sin perder la compostura, levantó los brazos, continuó cantando y, entre risas, dijo al público:

“Estoy aquí en ropa interior, eso va a estar en todas partes”. La cantante también confesó que se alegraba de haber reforzado el vestuario ese día, pues normalmente no utiliza ropa interior.

Ambos episodios fueron ampliamente comentados y sirvieron para reforzar una imagen que sus seguidores conocen bien: la de una artista que no se deja vencer por las circunstancias, capaz de transformar cualquier contratiempo en un momento único para sus fans.

En un mundo donde los espectáculos en vivo dependen de la perfección técnica, Jennifer López demuestra que a veces la magia está en la improvisación, la naturalidad y la risa compartida con el público.

