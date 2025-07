Jennifer López fue abucheada en pleno escenario: "Aquí se habla español"

Jennifer López volvió a los escenarios con fuerza tras un periodo complicado a nivel personal. Sin embargo, su esperado regreso con la gira Up All Night 2025 ha sido empañado por un detalle que no ha pasado desapercibido: el idioma que elige para comunicarse con su público.

En ciudades como Málaga, Fuengirola, Pontevedra y Cádiz, la artista ha sido abucheada por no hablar en español durante sus conciertos.

Videos difundidos en redes sociales muestran a fans gritando desde las primeras filas frases como “¡Habla en español!” y “¡Aquí se viene a hablar español!”, mientras López continúa con su presentación en inglés, aparentemente sin inmutarse.

Si bien su espectáculo brilla por sus coreografías, vestuarios deslumbrantes y grandes éxitos, este desencuentro lingüístico ha desatado un debate entre seguidores y detractores.

Durante el concierto en Cádiz, en el Estadio Nuevo Mirandilla, se evidenció el malestar.

A pesar de ser una figura de raíces puertorriqueñas y dominar perfectamente el español, la cantante del Bronx optó por expresarse únicamente en inglés, algo que muchos consideraron una falta de conexión con un público hispanohablante que la esperaba con entusiasmo tras seis años de ausencia.

En Fuengirola y Málaga ocurrió algo similar. A pesar del entusiasmo inicial del público y del despliegue visual de su show, la incomodidad por el idioma fue evidente.

Algunos asistentes incluso abuchearon a la artista cuando esta evitó hablar en español más allá de frases breves como “gracias” o “los quiero”.

Hasta el momento, Jennifer López no ha emitido una declaración oficial al respecto.

Sin embargo, en su más reciente presentación en Madrid —ante 15.000 asistentes en el Movistar Arena—, sorprendió al incluir algunas frases en español, como “¿Cómo se siente Madrid?” y “seguimos en español”. Este gesto ha sido interpretado por algunos como una respuesta implícita a las críticas.

A pesar del incidente, el concierto en la capital española fue un éxito en términos de producción y asistencia. La artista, a punto de cumplir 56 años, lució un body plateado con lentejuelas, botas mosqueteras y una chaqueta dorada, deslumbrando a todos con su energía.

Interpretó clásicos como On the Floor, Ain’t Your Mama, Jenny From the Block y El anillo, mostrando que su poder escénico sigue intacto.

La polémica, no obstante, ha trascendido el show. En redes sociales, el debate continúa.

Algunos fans defienden su derecho a seguir el guion del espectáculo tal como está diseñado, mientras otros reclaman una mayor cercanía con el idioma del país anfitrión.

