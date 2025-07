Luis Alfonso sorprende con peculiar forma de llevar a sus hijos al colegio: "Humildes"

El reconocido cantante de música popular Luis Alfonso volvió a ganarse el corazón de sus seguidores, esta vez no con una canción, sino con un gesto familiar lleno de ternura y tradición.

A través de sus redes sociales, el artista compartió un video en el que llevó a sus tres hijos al colegio... montados a caballo. Un detalle que no solo sorprendió a los niños, sino también conmovió profundamente a sus fans.

"¡Mucho que vamos a hacer hoy!", decía entre risas el intérprete en el video, mientras narraba con humor la carrera contra el reloj que implicaba alistar tres caballos en apenas quince minutos.

“Si no, en 15 minutos la cantaleta de doña Luisa”, bromeó, haciendo alusión a su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín. Con esta mezcla de espontaneidad y cariño, dejó en evidencia que la paternidad para él es una aventura más, vivida con alegría y autenticidad.

Durante la grabación, se puede ver a su hija Laura —la del medio— emocionada por la experiencia. “Muy feliz, todo con la emoción”, expresó la pequeña, quien no ocultó su entusiasmo por esta poco convencional forma de llegar al colegio.

Luis Alfonso, quien tiene tres hijos: Jerónimo (10), Laura (9) y Agustín (5), se mostró orgulloso del tipo de infancia que está construyendo para ellos. "Mi bendición más grande son mis hijos", declaró.

"Me encanta cuando veo que he hecho un buen trabajo inculcándoles el amor por el campo, por los animales, por el prójimo. Que no les importe si van a pie, a caballo o en un avión, para que siempre sean los mismos niños felices, humildes y agradecidos con Dios y con la vida".

El video se volvió viral rápidamente, generando una oleada de reacciones positivas. Los seguidores del artista no solo elogiaron su carisma y sentido del humor, sino también la manera en que cría a sus hijos.

Muchos destacaron la importancia de crear momentos significativos, fuera de la rutina diaria, que siembren valores duraderos en los más pequeños.

“Me dicen que soy un loco y sí, soy jajaja”, escribió en la descripción del video. “Pero es que nada más con ver esa sonrisa en la cara de mis hijos, uno es la persona más feliz del mundo. Por ellos es que nunca voy a perder esta alma de niño”.

La figura pública de Luis Alfonso se ha construido no solo sobre los escenarios, sino también en la cercanía que mantiene con su comunidad digital.

Su autenticidad, combinada con un estilo de vida que promueve valores tradicionales, lo han convertido en una de las voces más queridas del género popular.

Junto a su esposa, Luisa Fernanda, con quien lleva nueve años de convivencia y seis de matrimonio, ha formado una familia que refleja sus raíces y creencias.

Para él, ser papá es una misión que va más allá de lo cotidiano, es un acto de amor consciente que se transmite en cada experiencia compartida.

