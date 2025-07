Luis Alfonso deja ver su lado más atrevido con extravagante tatuaje: “Es un guerrero”

El cantante de música popular Luis Alfonso volvió a ser tendencia, esta vez no por su música, sino por un gesto que dejó ver su lado más íntimo y espiritual.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el artista compartió con sus seguidores el inicio de un tatuaje que ocupará toda su espalda y que representa al Arcángel San Miguel, una figura a la que le tiene profunda devoción.

“Día de tattoo. Desde hoy más que nunca, mi San Miguel cuida mi espalda”, escribió el intérprete, acompañando un video donde se ve el comienzo del proceso.

En las imágenes, se muestra relajado, bromeando con su tatuador y visiblemente emocionado por llevar este diseño tan significativo en su piel.

Luis Alfonso explicó que este nuevo tatuaje no se lo realizó con anestesia, decisión que no fue tomada a la ligera. “Primero, me da miedo quedarme en el viaje —dijo entre risas—, y segundo, cada tatuaje hay que sentirlo, hay que vivirlo”.

Afirmó además que para él, el dolor es parte del proceso que hace que cada trazo tenga aún más valor.

En el video, se escucha también a su esposa Luisa, quien acompaña el momento y no se queda atrás en valentía. “Qué rico el dolor, es espectacular”, comenta mientras observa el trabajo en la espalda de su pareja.

A lo que el cantante responde entre risas: “Es rico, es una chimba, a mí me gusta”, reafirmando su entusiasmo por la experiencia.

Luis Alfonso, quien ya cuenta con varios tatuajes, confesó que cada uno de sus diseños tiene un significado importante en su vida. En esta ocasión, eligió al Arcángel San Miguel por ser un símbolo de protección, lucha y fe.

“San Miguel está parado encima de un demonio. Para mí representa eso, que por más envidia y maldad, Dios siempre está por encima de todo lo malo. Soy un hombre creyente y qué honor tenerlo en mi cuerpo, y más de ese tamaño”, expresó el cantante.

El tatuaje, que según explicó tomará entre seis y siete sesiones para completarse, tiene como meta estar terminado para el Festival de El Campín el próximo 4 de octubre. “Allá me verán sin camisa, feliz, mostrando mi tattoo”, aseguró con entusiasmo.

También reveló que se está preparando físicamente para lucirlo de la mejor manera: “Me voy a poner juicioso, hacer barritas para que se vea bien mole y ese San Miguel se vea bien chimba”, comentó con su estilo característico.

El cantante no solo compartió el dolor físico del tatuaje, sino también su carga emocional y simbólica. “Nada en la vida es fácil, todo hay que ganárselo. Este dolorcito vale la pena porque es algo que yo quería”, concluyó.

Luis Alfonso sigue demostrando que detrás del escenario hay un hombre apasionado, creyente y decidido, que transforma cada experiencia en arte e incluso en su propia piel.

