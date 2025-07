Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe tomó decisión tras muerte de su abuela, ¿le contó?

Desde el atentado contra Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio, su esposa, María Claudia Tarazona, ha mantenido un silencio prudente ante los medios, enfocada en la recuperación de su pareja. No obstante, ha compartido su dolor y esperanza a través de redes sociales, donde ha expresado la profunda fe que la sostiene a ella y a sus hijos en estos momentos difíciles.

En una emotiva entrevista con María Elvira Arango para el programa "Los Informantes", María Claudia abrió las puertas de su hogar y de su corazón, revelando la magnitud de su sufrimiento. "Es un dolor aquí, metido en el alma. El alma existe. Me duele el alma... Se me partió el alma", confesó con voz entrecortada, dejando al descubierto la herida que lleva.

A pesar de la adversidad, la esperanza es su motor principal, impulsada por su inquebrantable fe y el enorme agradecimiento que siente por el apoyo de los colombianos. "Dios es mi papá, él sabe lo que hay en mi corazón. Y como buen padre, él sabe lo que es mejor para mí. Yo se lo entrego a él", afirmó sobre la salud de su esposo, entregando su destino a una fuerza superior.

Mientras el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay sigue luchando por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá, su abuela, Nydia Quintero, quien fue una figura fundamental en su infancia, falleció el pasado 30 de junio debido a una afección respiratoria. Este deceso añade una capa de tristeza a la ya difícil situación que atraviesa la familia.

Durante la entrevista, Tarazona compartió una de las decisiones más complejas que ha tenido que tomar en medio de esta crisis. Aunque Miguel Uribe se encuentra inconsciente, ella optó por no informarle sobre la muerte de su abuela durante sus visitas al hospital.

"Si Dios me da la oportunidad y si está en manos de Dios, después hablaré con él de eso. Pero yo creo que él, en este momento, la batalla que está dando, es lo suficientemente difícil. No quise ponerle ninguna carga adicional...

...No sé qué tanto oye, no sé nada. Yo me conecto, es desde aquí, desde mi corazón, no es porque yo vaya a la clínica y le hable al oído. Y ha pasado momentos muy críticos y muy difíciles, y si Dios nos da la oportunidad, habrá tiempo para hablar de ese tipo de cosas", relató Tarazona en "Los Informantes".

Esta decisión refleja su deseo de proteger a Miguel en su delicado estado, priorizando su recuperación sin añadirle una carga emocional tan abrumadora. La conexión de María Claudia con su esposo trasciende las palabras audibles, basándose en un vínculo profundo que espera les permita compartir la triste noticia cuando el momento sea el adecuado.

