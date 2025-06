¿Quién es Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay? Así se conocieron

La noche del sábado 7 de junio de 2025 trajo consigo preocupación al país, luego de que el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sufriera un atentado.

Actualmente, Miguel Uribe se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, y la principal fuente de información sobre su estado de salud ha sido su esposa, María Claudia Tarazona, quien ha compartido el dolor que siente y agradecido las muestras de apoyo.

María Claudia Tarazona es una destacada abogada que se ha convertido en el pilar fundamental del senador en estos momentos difíciles. Su historia con Miguel Uribe no solo es una de amor y apoyo, sino también una de confluencia de caminos inesperados y la construcción de una familia poco convencional.

¿Cuántos años tiene María Claudia Tarazona?

Según lo reportado por distintos medios de comunicación al momento de contraer matrimonio, es decir hacia 2016,

María Claudia Tarazona es mayor 10 años que Miguel Uribe Turbay, es decir que en la actualidad tiene 49 años.

La política fue el escenario donde sus vidas se entrelazaron. Se conocieron en 2011, durante la primera campaña de Miguel Uribe para el Concejo de Bogotá.

Una amiga en común los presentó con la intención de que se apoyaran mutuamente en sus respectivas aspiraciones: él buscando un cargo de elección popular y ella, inmersa en sus estudios de Cooperación Internacional para el Desarrollo Social Sostenible.

Esposa de Miguel Uribe pide oraciones y asegura que solo un milagro puede salvarlo /Fotos: Instagram @maclaudiat

María Claudia, quien para entonces tenía 35 años, era una mujer divorciada y madre de tres hijas: María, Emilia e Isabella, de 11, 9 y 5 años respectivamente.

Aunque la política nunca había sido de su interés, Miguel la convenció de unirse a su equipo. “Miguel me dijo ‘por qué no me ayuda a organizar el tema de voluntarios en la campaña’, y como es bien intenso me convenció”, recordó Tarazona en una ocasión.

Lo que comenzó como una colaboración profesional rápidamente se transformó en una relación personal. "Empezamos a ver que las cosas funcionaban y decidimos ambos hacer la apuesta más difícil: estar juntos", confesó Uribe, en su momento.

Al finalizar su periodo en el Concejo, Miguel le propuso matrimonio, y se casaron en 2016. Desde entonces María Claudia ha asumido con entereza los desafíos de su relación, incluyendo la convivencia con una figura pública y la complejidad de ser madre de tres hijas cuando inició su vida junto a Miguel.

¿Cuántos hijos tiene Miguel Uribe Turbay?

Él, por su parte, adoptó a María, Emilia e Isabella con todo su amor, considerándolas sus propias hijas. Su hogar se llenó aún más de alegría con la llegada de Alejandro Uribe Tarazona en 2019, un hijo que nació con la misma edad que tenía Miguel cuando a su madre, Diana Turbay, le quitaron la vida.

Hoy, María Claudia y sus cuatro hijos esperan con esperanza la recuperación de Miguel, mientras su unión y fortaleza familiar se convierten en un ejemplo de resiliencia ante la adversidad.

