Buscan a niña con síndrome de Down desaparecida en Cajicá; su madre denuncia extorsión

En Cajicá, Cundinamarca, toda la atención está puesta en un solo objetivo: encontrar a Valeria, una niña de 10 años con Síndrome de Down que fue vista por última vez la mañana del martes 12 de agosto en la vereda Canelón, sector Bebedero.

Eran cerca de las 10:30 a. m. cuando, según registros de cámaras de seguridad del colegio donde estudia, la menor apareció caminando hacia una zona de arbustos, justo al lado de una reja que limita con el sector del río Frío. Lo inquietante es que no hay rastro de que haya regresado por el mismo punto.



En cuestión de minutos, el personal del colegio activó los protocolos internos de búsqueda y dio aviso a las autoridades. Brigadistas, organismos de socorro y vecinos se unieron para recorrer caminos, senderos y orillas del río, con la esperanza de hallar alguna pista.

Valeria, niña con síndrome de Down desaparecida

¿Qué se sabe hasta el momento sobre la desaparición de Valeria en Cajicá?

La desaparición de Valeria ha movilizado a toda la comunidad de Cajicá. Grupos de rescate trabajan hombro a hombro con voluntarios para revisar cada rincón del área. El operativo incluye patrullajes a pie, revisiones de zonas boscosas y recorridos por las riberas, mientras drones sobrevuelan la zona para ampliar el rango de búsqueda.

La familia ha pedido que, si alguien tiene información, la comparta de inmediato con las líneas oficiales: 300 609 9512 o 311 701 7489. Cada dato será verificado antes de ser difundido, con el fin de evitar confusiones o rumores que entorpezcan la labor de los rescatistas.

En medio de la tensión, vecinos y comerciantes de la vereda se han sumado ofreciendo agua, linternas y hasta sus propios terrenos para que los equipos de búsqueda puedan trabajar sin interrupciones. El ambiente es de colaboración total, pero también de preocupación, ya que las horas corren y el paradero de la niña sigue siendo un misterio.

