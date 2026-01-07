Alkosto arranca el 2026 con remate en tecnología y electrodomésticos: hasta el 60%

Alkosto arrancó el 2026 con una de las campañas de descuentos más agresivas del año. Desde los primeros días de enero, la cadena de almacenes activó un remate que incluye tecnología, electrodomésticos, artículos para el hogar y productos básicos, con rebajas que alcanzan hasta el 60%.

La iniciativa hace parte de su estrategia ‘Hiperahorro siempre’, con la que busca captar la atención de los compradores justo después de la temporada decembrina. Las promociones están disponibles tanto en tiendas físicas como en su plataforma digital, lo que permite comparar precios y elegir la mejor opción según tu ciudad.

Desde computadores hasta televisores de gran formato, el catálogo del remate reúne productos de alta rotación que suelen ser los más buscados a comienzo de año, especialmente por el regreso a clases y la reorganización del hogar.

Tecnología con descuentos llamativos para empezar el año

Uno de los segmentos que más ruido ha generado es el de tecnología. Alkosto incluyó en su remate celulares, computadores, consolas de videojuegos, televisores inteligentes y equipos de sonido, con precios que cambian constantemente según disponibilidad.

En el caso de los portátiles, destacan ofertas pensadas para estudiantes y trabajadores. El ASUS Vivobook de 16 pulgadas (X1605VA) aparece con una rebaja del 48% y se consigue por $1.999.050, incluyendo forro protector y cursor. Es una opción que ha llamado la atención por su tamaño de pantalla y su precio ajustado frente a modelos similares.

También sobresale el Lenovo IdeaPad Slim 3 táctil de 15.3 pulgadas, equipado con procesador Intel Core i5, 24 GB de memoria RAM y disco sólido de 512 GB. Este equipo tiene un descuento del 44% y queda en $2.489.070, una cifra que lo ubica como uno de los más competitivos del remate.

En televisores, uno de los más consultados es el Kalley Smart TV Google de 55 pulgadas, que presenta una rebaja del 56% y se ofrece por $1.399.900, convirtiéndose en una de las promociones más fuertes del inicio de año.

Electrodomésticos para renovar la casa

El remate no se queda solo en tecnología. Los electrodomésticos para el hogar también tienen un espacio importante dentro de la campaña. Lavadoras, neveras, estufas y pequeños electrodomésticos aparecen con precios reducidos, ideales para quienes están pensando en renovar equipos.

Entre las ofertas destacadas está la lavadora Whirlpool de carga superior de 20 kilos, modelo WW20NNAHLA Smart Action, que tiene un descuento del 34% y se consigue por $1.979.050. Este tipo de productos suele tener alta demanda en los primeros meses del año.

Además, camas, colchones y artículos para el descanso presentan rebajas que en algunos casos alcanzan el 60%, una oportunidad que muchos compradores aprovechan para mejorar espacios del hogar.

Descuentos también en mercado y productos de aseo

Uno de los puntos que más ha llamado la atención es que el remate no se limita a bienes durables. Alkosto también incluyó productos de la canasta familiar con descuentos de hasta el 50%, según informó la compañía.

Proteínas, frutas, verduras y básicos como huevos, leche y mantequilla hacen parte de las promociones, tanto en tiendas como en compras en línea. En productos de aseo y limpieza, como detergentes y jabones, las rebajas llegan hasta el 45%.

Las compras realizadas a través de la plataforma digital cuentan, en la mayoría de casos, con envío gratuito a diferentes ciudades del país, lo que facilita aprovechar las ofertas sin salir de casa.

Desde Alkosto recomiendan revisar el catálogo en línea de forma constante, ya que los precios pueden variar día a día y algunas promociones están sujetas a unidades disponibles.