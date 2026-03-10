Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / ¿Yeimy Montoya muere en La reina del flow 3? La verdad sale a la luz

¿Yeimy Montoya muere en La reina del flow 3? La verdad sale a la luz

Una teoría sobre la posible muerte de Yeimy Montoya en La reina del flow 3 comenzó a circular en redes y generó miles de reacciones entre los seguidores de la serie.

¿Yeimy Montoya muere en La reina del flow 3?
¿Yeimy Montoya muere en La reina del flow 3?
/Foto: La reina del flow 3
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

La tercera temporada de La reina del flow volvió a poner a los seguidores frente a uno de los momentos más comentados de toda la serie. En los episodios más recientes apareció una escena que dejó a muchos con una gran duda: ¿qué pasará realmente con Yeimy Montoya?

El personaje interpretado por Carolina Ramírez ha sido el eje central de la historia desde sus primeras temporadas, por lo que cualquier giro en su camino dentro de la trama genera reacciones inmediatas entre los televidentes.

Puedes leer: Carlos Torres destapa inquietante historia de fan que juraba ser su pareja; se obsesionó

En esta ocasión, un capítulo reciente dejó varias señales que han provocado toda clase de comentarios en redes sociales. Sin revelar lo que ocurre exactamente en la historia, muchos seguidores coinciden en que se trataría de uno de los momentos más fuertes de la temporada.

La escena que despertó la conversación

Todo gira alrededor de una escena cargada de emoción que aparece hacia el cierre de uno de los capítulos. En ella, Yeimy comparte un momento íntimo con Charly Flow al amanecer.

Durante ese instante, el personaje pronuncia una frase que rápidamente empezó a circular entre los seguidores de la serie: “Te amo, te voy a amar siempre”. Estas palabras fueron suficientes para que muchos fanáticos comenzaran a preguntarse si la historia estaría preparando un giro importante para el personaje.

Sin embargo, el capítulo deja varias interpretaciones abiertas, lo que ha llevado a los seguidores a analizar cada detalle de la escena. Incluso algunas imágenes que circulan sobre su supuesto sepelio han generado temor y más dudas entre los fans.

Capítulos completos de La Reina del Flow 3 GRATIS
Link para ver todos los capítulos de La Reina del Flow 3 GRATIS
Foto: Caracol Tv

Otra frase que llamó la atención

En otro momento del episodio, Yeimy aparece rodeada por los integrantes de Soul & Bass, la agrupación musical que acompaña gran parte de la narrativa de la serie. Allí pronuncia una frase que también ha generado debate entre los seguidores:

“El flow no se apaga, muchachos, solo cambia de frecuencia”.

Muchos fanáticos interpretaron estas palabras como un mensaje simbólico dentro de la historia, mientras otros creen que podría tratarse simplemente de una escena emotiva que forma parte del desarrollo del capítulo.

Revelan fecha y hora del estreno de La Reina del Flow 3 en el 2026; hay grandes cambios
Revelan fecha y hora del estreno de La Reina del Flow 3 en el 2026
Foto: Caracol TV

El mensaje de Carolina Ramírez, ¿se despidió?

Mientras los televidentes comentaban el episodio, otro detalle empezó a llamar la atención de los seguidores. La actriz Carolina Ramírez, quien da vida a Yeimy Montoya, publicó varias historias en su cuenta de Instagram.

En esas publicaciones, la actriz agradeció el cariño y el apoyo de los seguidores de la serie, un gesto que varios usuarios interpretaron como un mensaje de despedida hacia quienes han acompañado la historia durante años.

Las palabras compartidas por Ramírez provocaron nuevas conversaciones en redes, ya que muchos fanáticos relacionaron ese agradecimiento con lo que se está viendo actualmente en la trama.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios de seguidores que reaccionaron a lo ocurrido en la serie.

Algunos expresaron su preocupación por el rumbo que podría tomar la historia, mientras que otros dijeron que seguirán atentos a los próximos capítulos para entender completamente lo que ocurre.

Puedes leer: VIDEO: Actriz de ‘La Reina del Flow’ sorprendió con audición en 'A Otro Nivel'

Desde el inicio de La reina del flow, Yeimy Montoya se convirtió en uno de los personajes más representativos de la serie. Su historia ha estado marcada por momentos intensos dentro de la narrativa musical y dramática que caracteriza la producción.

Durante todo ese tiempo, Carolina Ramírez ha construido un personaje que logró conectar con el público, convirtiéndose en uno de los rostros más recordados de la televisión colombiana reciente.

Netflix