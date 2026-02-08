Carlos Torres destapa inquietante historia de fan que juraba ser su pareja; se obsesionó

La fama es una moneda de dos caras. Para Carlos Torres, el actor que dio vida al icónico Charly Flow, el reconocimiento internacional ha traído consigo el cariño de millones, pero también situaciones que rayan en lo surrealista y lo peligroso.

En una reciente y reveladora entrevista en el Show de Juanpis González, el artista compartió detalles de una de las experiencias más extrañas de su carrera: el encuentro con una mujer que estaba convencida de ser su novia.

Lo que comenzó como una interacción habitual en un evento público pronto se transformó en un momento de desconcierto. Según relató el barranquillero, la mujer se le acercó con una familiaridad que le resultó sospechosa desde el primer segundo.



Sin titubear, la seguidora le lanzó una frase que dejó al actor sin palabras: “mi amor vine por ti para que nos regresemos a Cali, aquí te traje esta carta”. La insistencia de la mujer, quien actuaba como si tuvieran un vínculo íntimo de larga data, encendió las alarmas del intérprete.

La obsesión no se limitaba a los encuentros físicos. Al llegar a su hogar y revisar sus redes sociales, Torres descubrió la magnitud del acoso.

La mujer le había escrito por mensajes directos de Instagram diariamente durante dos meses. En sus textos, no solo le daba los buenos días o le contaba su rutina, sino que interpretaba cada publicación del actor como una señal dirigida exclusivamente a ella.

“Yo ponía en Instagram una foto de un atardecer y ella me escribía ‘sé que es para mí, entendí el mensaje’”, recordó Torres entre risas, aunque el trasfondo de la situación fuera mucho más complejo.

El delirio llegó al punto de que la seguidora le escribía para "terminar" la relación y, días después, le pedía retomar el noviazgo, todo esto sin haber cruzado nunca una palabra real con el actor.

Ante la escalada del comportamiento, Carlos Torres se vio obligado a bloquearla para cortar cualquier vía de comunicación.

Este tipo de incidentes son el resultado del impacto masivo que ha tenido su personaje en La reina del flow, una producción que ha conquistado no solo a Colombia sino a la audiencia global.



Carlos Torres revela que rechazó ser Charly Flow

Sin embargo, el camino para llegar a este nivel de exposición no fue sencillo. Torres reveló que inicialmente rechazó la audición para la serie porque el proyecto, originalmente llamado Puro Flow, buscaba cantantes que actuaran.

Al no sentirse seguro de sus habilidades vocales, prefirió declinar el primer llamado.

Fue la insistencia de la producción lo que cambió su destino. En un segundo llamado, se le informó que ya no era estrictamente necesario que cantara en la prueba, sino que buscaban ver su capacidad actoral.

Con una dedicación absoluta, Torres se transformó: compró tatuajes temporales, se pintó el cabello y realizó una profunda investigación sobre los artistas del género urbano para darle vida a Charly.

Su apuesta funcionó, y hoy es la cara de una de las franquicias más exitosas de la televisión actual, la cual ya está en conversaciones para una posible cuarta temporada bajo la alianza de Caracol Televisión y Netflix.

A pesar de los momentos amargos que puede traer el acoso, Carlos Torres mantiene su carisma y sigue siendo uno de los galanes más cotizados de la industria.

Mientras los fanáticos esperan noticias sobre el regreso de personajes como Yeimy Montoya y la resolución de las tensiones detrás de cámaras con actores como Carolina Ramírez, Torres continúa navegando las aguas de la fama, ahora con la lección aprendida de que, a veces, el "reflejo" que proyecta en la pantalla puede ser interpretado de formas inesperadas y obsesivas por quienes lo ven desde el otro lado.

