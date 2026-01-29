Emma Heming Willis, esposa del reconocido actor Bruce Willis, compartió recientemente declaraciones sobre el estado de salud de su marido, revelando que el protagonista de Duro de Matar "no es consciente de” su propia condición de salud".

La conversación se presentó durante un episodio del podcast Conversations with Cam y fue revelada en exclusiva por la revista People, donde Emma explicó que Bruce nunca llegó a comprender la magnitud de su diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT) y este no sintió su degeneración en la salud.

Por otro lado, explicó que uno de los puntos más impactantes complejos de su intervención fue que Bruce Willis "nunca conectó los puntos" sobre su diagnóstico debido a una condición clínica llamada anosognosia, la cual es una enfermedad que impide a una persona reconocer que padece una enfermedad, lesión o limitación física/cognitiva



“Creo que es la bendición y la maldición de esto: que nunca se dio cuenta de que tenía esta enfermedad, y me alegra mucho que no lo sepa”. Según la Clínica Mayo, explicó que esta enfermedad es una afección en la que el cerebro no puede reconocer las enfermedades que padece el individuo.

“Nunca se dio cuenta”: esposa de Bruce Willis habla sobre la enfermedad del actor Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué más reveló la esposa de Bruce Wills sobre su condición?

Emma describió el estado de Bruce como una situación agridulce. Esto debido a que por un lado, calificó como una "bendición" el hecho de que él no sea consciente de su deterioro, lo que le evita el sufrimiento emocional de conocer su propia decadencia cognitiva. Sin embargo, esta enfermedad representa un reto inmenso para su círculo cercano, debido a que estos deben gestionar la realidad de la enfermedad.

"Hemos progresado con él. Nos hemos adaptado con él", comentó, subrayando que la conexión afectiva con sus hijas y con ella sigue siendo "hermosa" y significativa, explicó Emma en este podcast.

A pesar de la dura realidad médica, se conoció que el pasado 30 de diciembre, Emma celebró su 18º aniversario de novios con el actor, compartiendo mensajes donde destaca que se siente afortunada de conocer "este tipo de amor".

Finalmente, explicó que Bruce Willis, según su esposa, "sigue muy presente en su cuerpo", y aunque la dinámica ha cambiado, el respeto y el cariño por su trayectoria y su persona continúan siendo el motor de su familia.

