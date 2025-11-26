Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Mujer fallece a manos de su propia hija porque le cambió la clave del wifi

Mujer fallece a manos de su propia hija porque le cambió la clave del wifi

En un hogar de Dosquebradas, Risaralda, una discusión por uso de internet escaló hasta el punto de requerir una intervención médica de urgencia; detalles de lo que pasó.

Maryuri Gaspar
Revelan identidad de la mujer que fue asesinada por su hija por la clave del wifi
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

En Dosquebradas, Risaralda, una mujer identificada como Maryuri Gaspar, de 34 años, perdió la vida tras ser atacada al interior de su vivienda, presuntamente, por su propia hija de 18 años.

El incidente, ocurrido en el barrio Puerto Nuevo, donde los hechos se habrían desencadenado por una discusión relacionada con el acceso a la red Wi-Fi, según testigos.

Los acontecimientos se registraron aproximadamente a la 1:00 p. m. del lunes 24 de noviembre. Según las versiones iniciales recopiladas por las autoridades policiales, la agresión se produjo en medio de un altercado familiar.

Al parecer todo comenzó por un desacuerdo, la madre, Maryuri Gaspar, retiró el servicio de internet, aparentemente debido al uso prolongado del celular por parte de su hija adolescente. La discusión por el cambio de la clave o la desconexión de la red terminó en un enfrentamiento violento en el que se empleó un arma blanca.

La víctima fue encontrada herida dentro de la casa por su otro hijo, un joven de 17 años, quien procedió a trasladarla de urgencia al hospital Santa Mónica. Pese a la intervención del personal médico, Maryuri Gaspar falleció debido a sus lesiones.

Tras el ataque, la joven de 18 años, señalada como la presunta agresora, abandonó la residencia de inmediato.

Las autoridades buscan esclarecer los hechos en el caso de Maryuri Gaspar

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación ejecutan operativos para dar con su paradero. Las autoridades centran en ubicar a la sospechosa para formalizar su judicialización y esclarecer la secuencia precisa de los hechos.

El proceso investigativo incluye la recopilación de testimonios de vecinos y el análisis de la escena de los hechos, además, las autoridades insisten en que, si bien las primeras hipótesis apuntan a un conflicto familiar que escaló hasta un ataque con arma blanca, toda conclusión es clave para el caso.

Asimismo, medios locales reportaron que la joven buscada por las autoridades presentaría un historial de consumo de sustancias psicoactivas, un factor que también sería objeto de revisión dentro del contexto de la investigación judicial en curso.

La comunidad del municipio, según medios, espera que las autoridades logren la captura de la presunta responsable pronto para avanzar en la resolución del caso.

