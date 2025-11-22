Cae segundo implicado por el caso de Harold Aroca en Bogotá; así fue la captura

La investigación por la muerte de Harold Aroca volvió a moverse con fuerza luego de que las autoridades confirmaran la captura de un segundo presunto implicado. El caso, que tiene a Bogotá pendiente desde agosto, dio un giro la noche del 21 de noviembre, cuando se conoció que alias ‘Chará’ había sido ubicado y llevado ante las autoridades para responder por su participación en los hechos.

Harold, un joven de 16 años, fue visto por última vez el 5 de agosto. Su familia inició la búsqueda ese mismo día, pero lo que vino después marcó el rumbo de una investigación que sigue creciendo con nuevas piezas.

Días después de la desaparición, el 10 de agosto, el cuerpo del menor fue encontrado en el sector de Los Laches con señales que dejaron claro que no se trataba de un hecho aislado. Desde entonces, los investigadores han reconstruido cada movimiento para entender qué ocurrió entre la tarde en que Harold salió de su casa y el momento en que fue ubicado sin vida.



La primera captura relevante del caso llegó el 17 de noviembre. Ese día, las autoridades informaron la detención de Anderson Santiago Pinzón, señalado como uno de los hombres que habría participado en el momento en que Harold fue obligado a subir a un vehículo.

Harold Aroca, joven que perdió la vida a manos de banda delincuencial en Bogotá / FOTO: Tomadas de redes sociales

Así fue la captura del segundo implicado por el caso de Harold Aroca

La noche del 21 de noviembre, las autoridades lograron capturar a alias ‘Chará’, otro de los señalados dentro de la misma línea de investigación. Galán indicó que este hombre tendría que responder por los mismos delitos atribuidos al primer capturado y que ahora el caso toma más forma para esclarecer cada detalle del recorrido que vivió Harold antes de ser hallado.

Uno de los puntos determinantes del proceso fue un video registrado por un vecino, pieza que terminó siendo clave para los investigadores.

Carolina García, madre del joven, explicó que en esa grabación se ve el momento exacto en que Harold fue interceptado el 5 de agosto hacia las 3:30 p.m. En el registro aparecen cinco hombres rodeándolo, hablando con él por unos segundos y luego haciéndolo subir a un vehículo.

