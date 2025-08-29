Doloroso acto de Harold Aroca; dejó monedas por el camino para que encontraran su cuerpo

El caso por la desaparición y posterior fallecimiento del joven Harold Aroca, de 16 años, en Bogotá, genera gran indignación y consternación en Colombia por los hechos que rodearon el triste final de este estudiante que, al parecer, fue ultimado por haber dicho que conocía detalles de un crimen y cuyos autores pertenecerían a una banda delincuencial.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, sur de Bogotá, donde el joven fue interceptado por un grupo de hombres que, tras aparentes amenazas se lo llevaron con rumbo desconocido; cinco días después y ante la insistencia de sus familiares, su cuerpo fue encontrado sin vida en una zona boscosa y tapado con matas.

En medio del dolor por los hechos ocurridos la mamá del menor de edad, Diana Carolina García, rompió el silencio y reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre lo ocurrido con Harold y sus agresores. En una entrevista con la serie Relatos Al Límite, de Blu Radio, la mujer contó cómo fue que lograron encontrar el cuerpo ya que, asegura, no tenían mucha ayuda ni de vecinos ni de autoridades.



Diana relata que fue solo después de 5 días que decidieron llevarle la contraria a la Policía e ingresar en un matorral donde sospechaban que podía estar su hijo ya que un mensaje anónimo por Facebook le decía "Búsquelo por el bosque".

La mujer decidió planear junto al papá de su hijo una búsqueda sin ayuda de autoridades y fue así como en medio de una marcha se dividieron y mientras ella pedía a gritos a los vecinos que le dieran razón de su hijo, el papá de Harold y otros familiares entraron hacia el bosque y comenzaron una búsqueda en la que luego de un breve recorrido encontraron una montaña de ramas y hojas.

Al momento de remover las hojas descubrieron el cuerpo sin vida del menor de edad, lo que desató una situación de dolor y caos en el lugar al que llegó corriendo la mamá de Harold para encontrarse con la escena de su hijo sin vida.

"A mi hijo me lo iban a desaparecer", dice la mujer al recordar la forma en que estaba oculto el cuerpo y lo que ella asegura que fue negativa de la Policía para buscar en el sector que ella tanto insistía que lo buscaran; además dice que mientras hacía la marcha con la foto de su hijo varios vecinos le advirtieron que no confiara en los policías de ese CAI ya que , supuestamente, trabajaban al servicio de la banda delincuencial que se había llevado a su hijo.



Harold Aroca dejó un camino con monedas

En medio del dolor la mamá del joven reveló un estremecedor detalle sobre su hijo y el final que tendría y que pudo haber sido la pista que ayudó a que finalmente sus seres queridos lo encontraran y su historia no terminara con su cuerpo desaparecido por completo.

Pues Diana contó que su niño alcanzó a dejar un camino con monedas, aparentemente, esperando que alguien se guiara de este y pudiera encontrarlo.

La mujer recuerda que en el lugar de los hechos lograron apreciar varias monedas a lo largo del recorrido y que eso posiblemente fue pensado por su hijito en el momento en que era trasladado por sus agresores hacia esa zona boscosa.

"Mi hijo nos dejó moneditas por todo el camino", dice la mujer en medio del llanto por recordar este doloroso episodio del que aún no hay respuestas ni capturas, pese a que se dice que los agresores ya fueron identificados con fotos y nombres.

Se desconoce si el joven ya iba malherido o estaría siendo agredido mientras lo trasladaban de lugar antes de cegarle la vida y él, bajo la esperanza de dejar algún rastro para no ser desaparecido logró ir arrojando monedas a escondidas de los bandidos, haciendo una especie de camino hacia el lugar donde lamentablemente perdió la vida.

La mamá del menor de edad expresa seria indignación hacia las autoridades porque considera que fueron negligentes en la búsqueda y se negaron a ingresar al lugar que ella les dijo, además de revelar que luego de que su familia encontró a Harold Aroca, los policías no tuvieron cuidado con el cuerpo, "lo pisaron y comenzaron a grabarlo".

Video que revela que Harold Aroca dejó un camino con monedas (minuto 12:20)