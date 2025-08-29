En vivo
Doloroso acto de Harold Aroca; dejó monedas por el camino para que encontraran su cuerpo

Doloroso acto de Harold Aroca; dejó monedas por el camino para que encontraran su cuerpo

Salió a la luz un doloroso detalle de lo que hizo Harold Aroca en sus últimos minutos de vida para que su mamá pudiera encontrar su cuerpo después de perder la vida.

Harold Aroca, joven que perdió la vida a manos de banda delincuencial en Bogotá
Harold Aroca, joven que perdió la vida a manos de banda delincuencial en Bogotá
/ FOTO: Tomadas de redes sociales
/ FOTO: Tomadas de redes sociales
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: agosto 29, 2025 11:38 a. m.

