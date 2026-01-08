Revelan cómo sería la cama donde dormiría Nicolás Maduro: “De acero”

El periodista y escritor Jaime Bayly publicó un video en su canal de YouTube donde habló sobre las condiciones en las que, según él, estaría durmiendo el expresidente venezolano Nicolás Maduro tras su captura por fuerzas militares de Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026.

En su intervención, Bayly se refirió de forma directa a lo que, en su opinión, sería la celda y la cama donde dormiría Maduro.

Puedes leer: Revelan imágenes de la celda donde está Nicolás Maduro bajo custodia en EE. UU.



Así sería la cama de Nicolás Maduro en la cárcel

Según el periodista: “El miserable Maduro, el exdictador venezolano, está durmiendo en una celda diminuta, de tres metros por tres metros, en una cama de acero y sobre un colchoncito muy delgado y liviano, de apenas cuatro centímetros”, afirmó en el video.



Bayly fue más allá de describir el espacio físico y también hizo un pedido explícito dirigido a las autoridades estadounidenses sobre cómo debería permanecer esa supuesta cama:



“Ruego encarecidamente a las autoridades que retiren el colchón donde descansa Maduro… y que apaguen la calefacción de la celda… sobre todo de noche”, agregó el comunicador en su grabación.

El periodista mencionó estos detalles en medio de un video publicado en su canal, en su mensaje argumentó que, según él, estas condiciones serían una forma de que Maduro experimentara lo que habrían sufrido opositores y críticos durante su gobierno.



Video de Jaime Bayly hablando de las condiciones en las que estaría Nicolás Maduro

El reconocido periodista dio su punto de vista por medio de un video en sus redes oficiales sobre las condiciones en las que él veía a Nicolás Maduro en la cárcel, clip completo aquí :

Bayly también expresó en su video que espera que Maduro sufra algunas incomodidades adicionales, diciendo:

“Espero que no sea mucho pedir. Es de absoluta justicia que Maduro sea torturado como él torturaba a sus enemigos y opositores… pero que pase algunas molestias, algunas incomodidades, ¡se lo merece!”.

Publicidad

Hasta ahora no existen comunicados oficiales de las autoridades penitenciarias estadounidenses que confirmen detalles concretos sobre la cama o las dimensiones de la celda donde estaría recluido Maduro.

En general, las dependencias del sistema penal federal de Estados Unidos no suelen compartir información específica sobre las condiciones de alojamiento de personas detenidas por motivos de seguridad y privacidad.

Publicidad

Puedes leer: Sale a la luz la millonaria fortuna de Nicolás Maduro y lo que podría pasar con ella

Maduro fue trasladado tras su captura al Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, Nueva York, una instalación federal donde pueden estar recluidos internos con cargos graves, aunque esos reportes no detallan las condiciones particulares de cada recluso.

Video completo de Jaime Bayly hablando de la celda de Nicolás Maduro

Mira también: Revelan imágenes de la celda donde está Nicolás Maduro bajo custodia en EE. UU.