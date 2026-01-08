Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: LLAMADA DE PETRO Y TRUMP
SUBSIDIO ESCOLAR DE TRANSPORTE
INSCRIPCIÓN DE CÉDULAS
DESCUENTOS EN ALKOSTO
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Revelan cómo sería la cama donde dormiría Nicolás Maduro: “De acero”

Revelan cómo sería la cama donde dormiría Nicolás Maduro: “De acero”

Reconocido periodista contó cómo sería el lugar donde estaría recluido Nicolás Maduro, dando descripciones de la cama, el espacio y las condiciones en las que podría pasar sus días preso.

Jaime Bayly y Nicolás Maduro
Reconocido periodista habla de la cama donde estaría Nicolás Maduro
Foto: redes sociales e ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de ene, 2026

El periodista y escritor Jaime Bayly publicó un video en su canal de YouTube donde habló sobre las condiciones en las que, según él, estaría durmiendo el expresidente venezolano Nicolás Maduro tras su captura por fuerzas militares de Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026.

En su intervención, Bayly se refirió de forma directa a lo que, en su opinión, sería la celda y la cama donde dormiría Maduro.

Puedes leer: Revelan imágenes de la celda donde está Nicolás Maduro bajo custodia en EE. UU.

Así sería la cama de Nicolás Maduro en la cárcel

Según el periodista: “El miserable Maduro, el exdictador venezolano, está durmiendo en una celda diminuta, de tres metros por tres metros, en una cama de acero y sobre un colchoncito muy delgado y liviano, de apenas cuatro centímetros”, afirmó en el video.

Bayly fue más allá de describir el espacio físico y también hizo un pedido explícito dirigido a las autoridades estadounidenses sobre cómo debería permanecer esa supuesta cama:

“Ruego encarecidamente a las autoridades que retiren el colchón donde descansa Maduro… y que apaguen la calefacción de la celda… sobre todo de noche”, agregó el comunicador en su grabación.

Te puede interesar

  1. Fiscal de Estados Unidos señala a Nicolás Maduro Guerra: "Monstruo"
    Fiscal de Estados Unidos señala a Nicolás Maduro Guerra: "Monstruo"
    /Foto: AFP
    Internacional

    Fiscal general de Estados Unidos lanza dura frase contra Nicolás Maduro: “Monstruo”

  2. La millonaria suma que ganó un hombre al apostar por la captura de Nicolás Maduro
    La millonaria suma que ganó un hombre al apostar por la captura de Nicolás Maduro, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    La millonaria suma que ganó un hombre al apostar por la captura de Nicolás Maduro

El periodista mencionó estos detalles en medio de un video publicado en su canal, en su mensaje argumentó que, según él, estas condiciones serían una forma de que Maduro experimentara lo que habrían sufrido opositores y críticos durante su gobierno.

Video de Jaime Bayly hablando de las condiciones en las que estaría Nicolás Maduro

El reconocido periodista dio su punto de vista por medio de un video en sus redes oficiales sobre las condiciones en las que él veía a Nicolás Maduro en la cárcel, clip completo aquí :

Bayly también expresó en su video que espera que Maduro sufra algunas incomodidades adicionales, diciendo:

“Espero que no sea mucho pedir. Es de absoluta justicia que Maduro sea torturado como él torturaba a sus enemigos y opositores… pero que pase algunas molestias, algunas incomodidades, ¡se lo merece!”.

Te puede interesar

  1. Revelan heridas sufridas por Nicolás Maduro y su esposa
    Salen a la luz nuevos detalles de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores: intentaron huir
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Salen a la luz nuevos detalles de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores: intentaron huir

  2. VIDEO: Tekashi 6ix9ine presume su reingreso a prisión junto a Nicolás Maduro
    VIDEO: Tekashi 6ix9ine presume su reingreso a prisión junto a Nicolás Maduro
    Foto: Redes de Tekashi y de Nicolás Maduro
    Internacional

    VIDEO: Tekashi 6ix9ine presume su reingreso a prisión junto a Nicolás Maduro

Publicidad

Hasta ahora no existen comunicados oficiales de las autoridades penitenciarias estadounidenses que confirmen detalles concretos sobre la cama o las dimensiones de la celda donde estaría recluido Maduro.

En general, las dependencias del sistema penal federal de Estados Unidos no suelen compartir información específica sobre las condiciones de alojamiento de personas detenidas por motivos de seguridad y privacidad.

Publicidad

Puedes leer: Sale a la luz la millonaria fortuna de Nicolás Maduro y lo que podría pasar con ella

Maduro fue trasladado tras su captura al Metropolitan Detention Center (MDC) en Brooklyn, Nueva York, una instalación federal donde pueden estar recluidos internos con cargos graves, aunque esos reportes no detallan las condiciones particulares de cada recluso.

Video completo de Jaime Bayly hablando de la celda de Nicolás Maduro

Mira también: Revelan imágenes de la celda donde está Nicolás Maduro bajo custodia en EE. UU.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Nicolás Maduro

Venezuela

Donald Trump

Estados Unidos

Cárcel