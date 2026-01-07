VIDEO: Tekashi 6ix9ine presume su reingreso a prisión junto a Nicolás Maduro

El mundo del entretenimiento y la política internacional colisionó de la manera más inesperada en las celdas de Nueva York. Tekashi 6ix9ine, el rapero conocido tanto por su música como por sus constantes roces con la justicia, volvió a ser noticia al ingresar nuevamente en prisión.

Sin embargo, lejos de mostrar arrepentimiento, el artista transformó su desgracia legal en un espectáculo mediático, alardeando de los "vecinos" de alto perfil con los que compartirá su tiempo en reclusión, incluyendo al expresidente venezolano Nicolás Maduro.

¿Por qué Tekashi vuelve a prisión?

El pasado martes, el sistema judicial estadounidense ordenó que Daniel Hernández —nombre real del artista— fuera recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn.



Esta decisión se tomó luego de que un juez determinara que el rapero incumplió de manera reiterada las condiciones de su libertad supervisada, una medida que arrastraba desde su mediático caso por crimen organizado en 2018.



Esta es la segunda vez en poco más de un año que Tekashi debe enfrentar una condena por violar su libertad condicional, lo que le costará, en esta ocasión, una permanencia de tres meses bajo custodia federal.

Antes de entregarse a las autoridades, Tekashi 6ix9ine no perdió la oportunidad de sacudir las redes sociales con un video cargado de sarcasmo y provocación.

En el clip, el intérprete de origen mexicano y puertorriqueño recordó a sus seguidores que ya ha compartido espacio con figuras como el productor musical Sean “Diddy” Combs, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried.

“Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes”, afirmó el rapero en sus redes, refiriéndose a la reciente detención de Nicolás Maduro.

La ironía del mensaje no se detuvo ahí; Hernández también mencionó a Luigi Mangione, el joven acusado del mediático asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, quien también se encuentra en el mismo complejo de Brooklyn.

Con su característico tono burlesco, Tekashi acompañó su publicación con una frase que rápidamente se volvió viral: “A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”.

¿Qué pasó con la demanda de Yailin a Tekashi?

El reingreso de Tekashi a prisión ocurre en un contexto personal sumamente turbulento. El rapero se encuentra en medio de una feroz batalla legal con su ex-pareja, la artista dominicana Yailin ‘la más viral’, quien lo ha demandado formalmente por agredirla física y psicológicamente.

Ante estas acusaciones, 6ix9ine respondió calificándola de “malagradecida” a través de sus canciones y asegurando que, de presentar una contrademanda, él resultaría victorioso.

A pesar de los graves señalamientos en su contra y de su historial de incidentes violentos mientras estaba bajo vigilancia judicial, el rapero parece más enfocado en mantener su narrativa de celebridad indestructible que en los procesos de rehabilitación que el sistema de justicia le exige.

Esta nueva etapa en el MDC de Brooklyn no solo pone a prueba la paciencia de los jueces, sino que también coloca a Tekashi en el epicentro de un escenario carcelario sin precedentes, donde las estrellas del rap y los líderes políticos caídos comparten el mismo uniforme naranja.