Anuel AA le dio la bienvenida su cuarta hija con emotivo video; son de madres diferentes

El reconocido cantante puertorriqueño Anuel AA, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, anunció con gran emoción la llegada de su hija Emmaluna , fruto de su relación con Laury Saavedra.

Con este nacimiento , Anuel se convierte en padre por cuarta vez, sumando un hijo más a su familia con una madre distinta.

A través de su cuenta de Instagram, el artista compartió una fotografía y un video en el que se puede apreciar los primeros instantes de vida de su pequeña.

En la imagen, Anuel aparece sosteniendo a la recién nacida, aunque sin mostrar su rostro, mientras que en el video se capta el momento en que Emmaluna está en brazos de las enfermeras tras el parto , con rastros visibles de sangre y el cordón umbilical recién cortado.

En la publicación, el cantante acompañó las imágenes con un mensaje reflexivo sobre su trayectoria personal y profesional. “ Toda mi vida quise ser grande y tenía muchos sueños que, poco a poco, los fui cumpliendo. Entre tantas metas, algunas las he logrado y en otras he fracasado, pero nunca me he rendido en los tiempos malos.

Esos momentos fueron los que me moldearon y me hicieron más fuerte que nunca, moldearon al hombre que soy ahora, preparado para enfrentar todos los obstáculos que la vida le presenta”, escribió el reguetonero.

El nacimiento de Emmaluna llega después de que la pareja celebrara varios momentos especiales durante el embarazo.

En noviembre del año pasado, Anuel y Laury organizaron un baby shower donde revelaron el nombre de la pequeña, dejando entrever la ilusión que ambos sentían por la llegada de su primogénita juntos.

¿Cuántos hijos tiene Anuel AA?

El cantante boricua ya es padre de otros tres hijos, cada uno con una madre diferente. Su primer hijo, Pablo Anuel Gazmey, nació hace 12 años y es fruto de su relación con Astrid Cuevas . A pesar de su rol como padre, Cuevas lo ha acusado públicamente de ser irresponsable en sus deberes paternales.

En 2022, llegó su segunda hija, Gianella Gazmey, resultado de una breve relación con la modelo colombiana Melissa Vallecilla . Este vínculo también estuvo marcado por conflictos legales y disputas sobre la paternidad, que se ventilaron en redes sociales y medios de comunicación.

Su tercera hija, Cattleya , llegó en el 2023 con la reconocida y polémica cantante dominicana Yailin 'La Más Viral'.

Ahora, con el nacimiento de Emmaluna, Anuel AA vuelve a atraer la atención de sus seguidores, quienes han estado pendientes de los detalles de su vida personal. Aunque no se han revelado informaciones específicas sobre la fecha o el lugar exacto del nacimiento, la llegada de esta nueva integrante reafirma el deseo del artista de compartir su felicidad con el mundo.

