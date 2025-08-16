Karol G, Marco Antonio Solís y Maluma brillan en el listado de La 20 más de La Kalle

La música sigue marcando tendencia en la radio colombiana y La Kalle tiene claro quiénes son los favoritos del momento.

El ranking semanal de Las 20 más llegó cargado de sorpresas: Karol G y Marco Antonio Solís se llevaron todos los aplausos con “Coleccionando heridas”, un tema que mezcla el poder de la Bichota con la voz inconfundible del Buki



La 20 más: un top lleno de fusiones y sorpresas

El listado demuestra que los oyentes disfrutan cada vez más de las colaboraciones inesperadas. Tras el éxito de Karol G y Marco Antonio Solís, Edén Muñoz se quedó con el segundo lugar gracias a “La nena”, mientras que Beéle se llevó la tercera posición con “Top diesel”, un tema que ha sonado fuerte en la escena urbana.

Pero no todo es reguetón o fusiones: Grupo Firme, Yelsid y Julión Álvarez también dijeron presente, reafirmando que la música popular mexicana y el despecho siguen teniendo un espacio privilegiado en la radio latina. Canciones como “Alégale al umpire” y “Rey sin reina” son la prueba de que este género conecta con el público de manera profunda.

Otro de los momentos destacados de la semana fue la entrada de “La del proceso”, colaboración entre Grupo Frontera y Manuel Turizo, que ya se perfila como uno de los himnos del verano. La mezcla de ritmos fronterizos con la esencia urbana colombiana logró cautivar tanto a jóvenes como a adultos.



Karol G brilla doble en Las 20 más

La Bichota no solo conquistó el número uno con Marco Antonio Solís, también se coló en el puesto 14 con “Papasito”, un tema fresco que se ha convertido en favorito entre sus fanáticos. Su doble aparición en el ranking confirma el impacto de su música, que logra conectar tanto en el género urbano como en fusiones románticas.

Otros nombres que no pasaron desapercibidos fueron Maluma con “Bronceador”, Jorge Celedón con “Me espera algo mejor” y Carin León junto a Alejandro Fernández con “Me está doliendo”, demostrando que el listado de La Kalle es un verdadero mosaico de estilos.

Publicidad

El cierre de Las 20 más no se quedó atrás: Arelys Henao, Paola Jara y Francy se unieron en “Entre tres”, un himno femenino del despecho que ocupó el puesto 18. Mientras tanto, Fuerza Régida y Grupo Marca Registrada pusieron la cuota de corridos tumbados con los temas “NEL” y “El mayor de los ranas”.

Publicidad

Una vez más, La Kalle demuestra con Las 20 más que la radio sigue siendo el escenario perfecto para descubrir lo mejor de la música latina, en una mezcla vibrante que combina despecho, reguetón, regional mexicano y pop urbano.

Mira también: ¿LOS TIGRES... BARRANQUILLA? - Todo puede pasar esta noche en Colombia