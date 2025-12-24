Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN EXTRADITADA
INFLUENZA H3N2
PICO Y PLACA EN BOGOTÁ
CASO ZULMA GUZMÁN
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Mensajes para enviar por WhatsApp a tu amante en Navidad y Fin de Año

Mensajes para enviar por WhatsApp a tu amante en Navidad y Fin de Año

Descubre las mejores frases y mensajes para WhatsApp que puedes enviar a tu amante en Navidad y Fin de Año. Originales, románticos y llenos de picardía para sorprenderlo.

Mensajes para enviar por WhatsApp al amante: Navidad
Mensajes para enviar por WhatsApp al amante: Navidad
/Foto: IA
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 24 de dic, 2025

La Navidad y el Fin de Año son momentos perfectos para sorprender a esa persona especial, incluso si se trata de un romance fuera de lo convencional. Un mensaje bien pensado por WhatsApp puede encender la chispa y dejar una sonrisa que durará toda la temporada.

Puedes leer: El ritual del 24 de diciembre que muchos hacen para atraer dinero antes de terminar el año

Te puede interesar

  1. Mhoni Vidente: horóscopo 24 de diciembre
    Mhoni Vidente: horóscopo 24 de diciembre
    /Foto: IA / redes sociales
    Virales

    Mhoni Vidente hoy, 24 de diciembre de 2025: revisa qué te deparan los astros

  2. Siete famosas colombianas que celebraron la llegada de sus hijos en 2025.jpg
    Siete famosas colombianas que celebraron la llegada de sus hijos en 2025
    Fotos IG: paolajarapj, la_segura y marianapajon
    Farándula

    Siete famosas colombianas que se convirtieron en mamás en 2025

Si quieres destacar y que tu mensaje llegue directo al corazón de tu amante, aquí tienes varias ideas que se adaptan a diferentes estilos, desde lo romántico hasta lo divertido o pícaro, siempre con elegancia y originalidad.

Mensajes románticos para WhatsApp

  • “Que esta Navidad me regale la oportunidad de estar a tu lado, aunque sea por un instante. Feliz Navidad.”
  • “No importa dónde estemos, tus pensamientos y los míos siempre se encontrarán. Feliz Fin de Año, mi secreto favorito.”
  • “Entre luces y villancicos, solo deseo que tu sonrisa ilumine mis días como tú iluminas mi corazón.”
Mensajes para enviar por WhatsApp al amante: Navidad
Mensajes para enviar por WhatsApp al amante: Navidad
Made with Google AI

Mensajes divertidos y coquetos

  • “Si Santa me pregunta qué pedí, solo le diré: un beso tuyo bajo el árbolito.”
  • “Este año mi propósito es verte más seguido, y tu secreto está seguro conmigo. Feliz Año Nuevo.”
  • “Entre turrones y brindis, no olvides que tienes a alguien que piensa en ti más de lo que crees.”

Mensajes para Fin de Año

  • “Que este Año Nuevo traiga más momentos juntos, secretos compartidos y sonrisas que nadie más entenderá.”
  • “Mi mejor recuerdo del año eres tú, y espero que el próximo año nos regale muchos más.”

  • “Brindemos por nosotros, por lo que compartimos y por las sorpresas que aún nos esperan.”

    Puedes leer: Frases y mensajes de Navidad para WhatsApp: sorprende a tus amigos y familiares

Estos mensajes no solo transmiten afecto y complicidad, sino que también mantienen la emoción del misterio y la discreción, ideales para relaciones que requieren cuidado y sutileza.

Publicidad

WhatsApp se convierte en la herramienta perfecta para enviar estas frases: rápidas, directas y con un toque personal. Puedes añadir emojis que refuercen la intención, desde corazones hasta copas de brindis, o gifs que den un toque divertido sin perder la elegancia.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

WhatsApp

Servicio

Navidad

Fin de año