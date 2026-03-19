¿Apagón en Colombia? Cuándo podría ocurrir y causas del riesgo energético

Crece la alerta por un posible apagón en Colombia y racionamiento de energía en los próximos años. Expertos del sector energético advierten que el sistema enfrenta varios retos que pueden afectar su estabilidad.

La preocupación no responde a una sola causa. Se trata de una combinación de factores como problemas financieros, retrasos en infraestructura y aumento sostenido del consumo de energía en distintas regiones del país.

Puedes leer: NASA confirma cuándo será el eclipse solar más largo; 6 minutos de oscuridad total



Según un informe de Noticias Caracol, estas condiciones han generado advertencias sobre la estabilidad del sistema. En ese contexto, se señala que hay señales de presión que podrían afectar el suministro si no se toman medidas.



¿Qué advierte la Contraloría y por qué preocupa el estado del sistema energético en Colombia?

Uno de los puntos centrales del análisis es la advertencia de la Contraloría sobre los riesgos que enfrenta el sistema energético en Colombia. De acuerdo con el reporte, el organismo alertó sobre un posible “apagón financiero”, relacionado con las deudas del Estado con empresas del sector.



Según el informe, estas obligaciones superan los 9,2 billones de pesos, lo que afecta la operación de las compañías encargadas del servicio eléctrico. En este contexto, se recoge la advertencia del presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, quien afirmó que “las empresas están haciendo todo lo posible para no apagarse”, al referirse a la situación financiera del sector.

El impacto de las deudas no solo afecta a las empresas, sino también al funcionamiento general del sistema energético. De acuerdo con el informe, esta situación ha llevado a que las compañías busquen alternativas para mantenerse operando. Castañeda explicó que las empresas tuvieron que recurrir a mecanismos como financiamiento para sostener su operación.

Además, desde el sector energético se advierte que la situación podría escalar. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Alejandro Castañeda, señaló que “en los próximos meses sí podríamos tener problemas y comenzar a ver apagones en diferentes zonas del país”, al referirse al impacto de las deudas del Estado en el sistema.

Puedes ver: Declaración de renta 2026 en Colombia: DIAN confirma valores, topes y fechas



Otro factor relevante es el atraso en proyectos de infraestructura eléctrica. Estas obras son necesarias para transportar energía desde las plantas hasta las ciudades. El crecimiento del consumo también influye en el panorama. La expansión de la población y de la actividad económica exige mayor capacidad de generación y distribución.

Publicidad

En este contexto, el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda, respaldó las alertas del organismo de control y señaló que la advertencia resulta coherente con la situación del sistema energético.

¿Podría presentarse un apagón en Colombia en los próximos meses?

El posible apagón no implica necesariamente un corte total en todo el país. En caso de que el sistema no logre cubrir la demanda, podrían aplicarse racionamientos o interrupciones programadas.

Publicidad

Desde la Contraloría también se emitieron advertencias sobre la situación del sistema energético. El organismo alertó sobre riesgos relacionados con el estado financiero del sector y su impacto en el servicio.

Este tipo de medidas sirven para equilibrar la energía disponible con el consumo cuando el sistema no logra cubrir toda la demanda. Por ahora, el sistema energético continúa operando, aunque con señales de presión que mantienen la atención de expertos y autoridades del sector.

El análisis advierte que no existe confirmación de un apagón inmediato, pero sí identifica riesgos asociados a factores financieros, retrasos en infraestructura y aumento del consumo, que podrían afectar el suministro si no se toman medidas oportunas.