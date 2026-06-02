Altafulla sorprende con anuncio de embarazo; ella sería la madre de su hijo

Altafulla volvió a convertirse en tendencia este martes luego de compartir una publicación que dejó a miles de seguidores hablando sobre una posible nueva etapa en su vida.

El cantante y ganador de La casa de los famosos Colombia 2026 publicó una serie de fotografías en las que aparece junto a una mujer embarazada, dando a entender que muy pronto llegará un bebé a su familia.

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La publicación apareció en sus redes sociales durante la tarde y rápidamente acumuló miles de reacciones. En las imágenes se observa a Altafulla abrazando a su pareja mientras posa junto a la pancita de embarazo.

Además, una de las fotografías lo muestra sosteniendo una prueba positiva, un detalle que llamó especialmente la atención de quienes siguen de cerca su vida personal.

Junto a las fotos, el artista escribió un mensaje corto, pero suficiente para encender la conversación entre sus seguidores: “El tiempo de Dios es perfecto, ¡ya casi 3!”.

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Horas antes del anuncio ya existían algunas pistas que habían despertado curiosidad. En sus historias de Instagram había compartido una imagen sosteniendo dos globos, uno azul y otro rosado, una escena que muchos relacionaron de inmediato con una revelación de género.

Altafulla: así inició en la música el reconocido cantante barranquillero /Foto: Instagram @altafulla

Aunque muchos usuarios felicitaron a Altafulla por la supuesta llegada de su primer hijo, otros comenzaron a revisar con detalle la publicación y encontraron elementos que generaron dudas.

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Uno de los aspectos más comentados es que el cantante no identificó a la mujer que aparece en las fotografías. Aunque mostró claramente su rostro, en ningún momento reveló su nombre ni entregó mayores detalles sobre la relación.

A esto se suma que varios internautas señalaron que la publicación muestra una advertencia relacionada con “información de IA”, una etiqueta que suele aparecer cuando existen elementos generados o modificados mediante inteligencia artificial.

Las especulaciones crecieron aún más cuando el propio Altafulla dejó un mensaje adicional en la caja de comentarios de la publicación.

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El mensaje que aumentó las sospechas

Lejos de aclarar la situación, el cantante publicó una frase que terminó generando todavía más preguntas entre sus seguidores.

“Mañana desde las 7 pm mi vida va a cambiar y quiero que hagan parte”, escribió.

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Ese comentario fue interpretado de distintas maneras. Algunos creen que se trata de la confirmación de que realmente se convertirá en padre y que próximamente compartirá más detalles sobre el embarazo. Sin embargo, otros consideran que el mensaje tiene un tono más cercano a una campaña de expectativa, algo frecuente antes del estreno de una canción, videoclip o proyecto artístico.