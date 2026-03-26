Altafulla está de luto y conmueve a sus seguidores tras compartir un emotivo mensaje

Altafulla generó reacciones en redes sociales luego de publicar un video en el que aparece visiblemente afectado tras la pérdida de un amigo cercano. El contenido fue compartido en su cuenta de Instagram, donde también expresó el momento emocional que enfrenta y explicó por qué decidió hablar del tema con sus seguidores.

En el video, el artista se muestra vestido de negro y conmovido al referirse a la situación. Durante su intervención, señaló que atraviesa un momento difícil tras la muerte de una persona cercana, a quien describió como un amigo importante en su vida.

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En sus palabras, indicó que suele mantener una actitud positiva frente a su audiencia y que en la mayoría de ocasiones comparte contenido enfocado en entretenimiento. Sin embargo, en esta oportunidad decidió mostrar una parte más personal y expresar su tristeza. También explicó que la noticia lo tomó por sorpresa, lo que generó un impacto emocional inmediato.



Ustedes no saben, pero yo no me dejo afectar de nada, siempre estoy positivo, siempre les saco una sonrisa. Hoy es distinto, estoy triste, estoy con un profundo dolor, se me acaba de morir un pana. Una persona cercana. Yo nunca me pongo triste, yo gracias a Dios, trato de ser feliz, pero estoy muy triste Afirmó

¿Qué dijo Altafulla tras el fallecimiento de su amigo?

El artista relató que habló con su amigo pocas horas antes de conocer la noticia. Según explicó, la comunicación ocurrió en la mañana y poco después dejó de recibir respuesta. Más tarde fue informado del fallecimiento, situación que marcó profundamente su estado de ánimo y lo llevó a compartir el video.

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“Hoy a las 8:00 a. m. hablé con un amigo y a las 9:00 a. m. me dejó de responder. Después me dijeron que falleció. Fue una persona que dejó un recuerdo importante en mi vida. A mí se me han muerto personas cercanas, pero nunca de esta manera, a excepción de mi abuelito”, señaló.

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Además del testimonio, publicó parte de esa última conversación y algunas imágenes en las que aparece junto a su amigo, recordando momentos compartidos. En su mensaje, resaltó la importancia de valorar el tiempo y las relaciones personales, así como de mantener cercanía con las personas del entorno.

Tras la publicación, usuarios reaccionaron al contenido y enviaron mensajes de apoyo. Varios comentarios destacaron la sinceridad del artista al mostrar su estado emocional y la decisión de compartir un momento personal con su audiencia digital. Otros expresaron solidaridad y resaltaron el valor de hablar abiertamente sobre este tipo de situaciones.

Entre los mensajes se leen frases como: “Fuerza mi hermano, Dios siempre contigo”, “somos un ratico y duele para siempre, ama, vive y disfruta el ahora” y “La vida es un ratico, vivimos prestados acá en la tierra del man del piso azul. Mucha fuerza, bro”.

Asimismo, reflexionó sobre lo ocurrido y dejó un llamado sobre el valor del tiempo diciendo: “El mensaje es que cualquier día nos vamos. La vida es un momento, hoy estamos acá, mañana no se sabe. Me quedo con su recuerdo y lo llevaré presente siempre”.

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