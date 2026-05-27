Fallece querido comediante colombiano; alcaldía confirmó la noticia con emotivo mensaje

El mundo de la comedia y el entretenimiento en Colombia recibió una noticia que tomó por sorpresa a cientos de seguidores en redes sociales.

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de William Hernando Jerez Medina, conocido popularmente como el mimo Garo, un artista santandereano que durante años logró ganarse el cariño del público gracias a su talento y carisma en los escenarios.

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La noticia comenzó a difundirse rápidamente luego de que varios mensajes de despedida aparecieran en redes sociales, especialmente desde Málaga, Santander, municipio donde el artista era ampliamente reconocido por su trabajo en el arte callejero y la comedia.

La confirmación llegó a través de publicaciones compartidas por el medio regional Vanguardia, el obituario Los Olivos y también por la Alcaldía Municipal de Málaga, entidad que dedicó un emotivo mensaje para recordar al humorista.

“Hoy Málaga despide a un artista que convirtió el silencio en emoción y las calles en escenario. William Jerez Medina, nuestro querido ‘Mimo Garo’, deja una huella imborrable en el corazón de toda la región”, expresó la administración municipal.

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El mensaje rápidamente comenzó a ser compartido por usuarios que recordaron distintos momentos del artista en eventos, calles y actividades culturales donde solía presentarse.

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El mimo Garo se volvió querido por su estilo único

William Hernando Jerez Medina logró construir una carrera artística que llamó la atención de muchas personas en Santander y otras regiones del país. Aunque su nombre real no era conocido por todos, el personaje del mimo Garo sí se convirtió en una figura bastante recordada entre quienes alguna vez lo vieron actuar.

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Su estilo en escena, basado en el humor corporal y las expresiones silenciosas, terminó siendo una de sus mayores características. Con gestos, movimientos y presentaciones cargadas de creatividad, logró conectar con públicos de distintas edades.

La noticia generó reacciones en Santander

En Málaga, Santander, el nombre del artista rápidamente se volvió tendencia local. Habitantes del municipio expresaron tristeza por la partida de alguien que durante años hizo parte de eventos culturales y espacios públicos de la región.

El pronunciamiento de la Alcaldía fue uno de los mensajes que más llamó la atención, especialmente por las palabras utilizadas para recordar el legado artístico del humorista.

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“Su talento, humildad y pasión por regalar sonrisas permanecerán vivos en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de verlo brillar”, agregó la administración municipal en el comunicado.

Hasta el momento no se han conocido detalles oficiales relacionados con las causas del fallecimiento del artista. Sin embargo, eso no impidió que decenas de usuarios en redes sociales reaccionaran con mensajes de cariño hacia su memoria.

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Algunas personas recordaron anécdotas de encuentros con el mimo Garo en parques, eventos municipales y jornadas culturales donde acostumbraba interactuar con el público.