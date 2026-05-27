La drástica decisión de Luisa Fernanda W con respecto a Legarda: “Era el momento”

Luisa Fernanda W, una de las creadoras de contenido más reconocidas en el país, volvió a ser el centro de la conversación digital tras revelar que inició un proceso para eliminar varios de sus tatuajes de su piel, incluyendo uno dedicado a su expareja fallecida, el cantante Fabio Legarda.

Se conoció que la paisa afirmó que este pasó representa un proceso emocional y espiritual vinculado a su propia evolución. En sus propias palabras: “Borrarme los tatuajes va mucho más allá de la estética. No es solo por las decisiones que tomé en el pasado, también es un proceso espiritual para mí”.

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De igual forma, comentó que este paso es un reflejo del amor propio y la madurez alcanzada en los últimos años. “Cuanto más te amas a ti misma, más fácil será desprenderte de las cosas que no te pertenecen”, afirmó a través de sus redes sociales, dejando claro que muchas cosas que antes hacía y se marcó en su piel, ya no la representan.



Uno de los puntos que llamó la atención entre sus seguidores fue la eliminación del tatuaje con el nombre “Lega”, un homenaje a Fabio Legarda, quien murió en 2019 víctima de una bala perdida en Medellín. Al punto que durante varios años, este diseño fue visto como un símbolo eterno del vínculo que compartieron.

¿Por qué Luisa Fernanda W decidió borrarse el tatuaje de Legarda?

Al respecto, Luisa Fernanda W explicó a sus seguidores sobre el motivo de hacer esto y cómo esto es un proceso para soltar toda la carga emocional. “Cerrar esta etapa y despedirme de algunos tatuajes me generó mucha nostalgia, pero en mi corazón sabía que era momento de hacerlo”, afirmó. Y también recalcó que fue una decisión que medito por mucho tiempo.

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Luisa Fernanda W también aprovechó y mostró fragmentos de sus sesiones de láser y describió el intenso dolor que conlleva: “Qué les puedo decir, duele, duele mucho (…) es un latigazo, pero como un látigo caliente, un quemón impresionante”. A pesar de la molestia física, la influenciadora se mostró firme en su propósito de limpiar gran parte de su piel.

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Finalmente, la empresaria invitó a sus seguidores a reflexionar sobre la impulsividad al momento de tatuarse. Reconoció que en su juventud muchas decisiones fueron tomadas por el fervor del momento: “El tema no es si los tatuajes son buenos o malos, el tema es por qué te estás haciendo un tatuaje (…) Me tatué muchas veces por impulso, por emoción”.