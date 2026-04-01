Luisa Fernanda W habla de crisis con Pipe Bueno que casi los hace separarse

La influencer Luisa Fernanda W sorprendió al revelar uno de los momentos más difíciles que vivió junto a Pipe Bueno, una crisis que puso a prueba su relación y que, según contó, estuvo cerca de llevarlos a una ruptura.

Durante su participación en el pódcast 'Charlas divinas', la creadora de contenido abrió su corazón y habló de una etapa en la que ambos estaban “un poco desconectados”. La diferencia de rutinas y estilos de vida comenzó a generar tensiones que afectaron la estabilidad de la pareja.

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Lo que casi separa a Luisa Fernanda W y Pipe Bueno

Según explicó, el trabajo de Pipe Bueno implicaba constantes presentaciones nocturnas, ambientes de fiesta y consumo de licor, mientras que ella atravesaba un momento completamente distinto tras convertirse en madre. Esa nueva etapa marcó un cambio importante en su forma de ver la vida.



“Estábamos un poco desconectados Pipe y yo”, confesó, al detallar cómo la maternidad transformó sus prioridades. Mientras ella se enfocaba en su familia, él seguía inmerso en el ritmo exigente de su carrera artística.

La influencer también aseguró que hubo momentos en los que el consumo de alcohol de su pareja se convirtió en una preocupación dentro de la relación. Incluso, llegó a pedir sabiduría para poder manejar la situación y encontrar una salida que no afectara su hogar.

Frente a esta situación, el propio Pipe Bueno tomó una decisión clave. El artista optó por hacer un cambio en su vida y decidió asistir a un retiro espiritual, una experiencia que, según ambos, marcó un antes y un después en su relación.

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Este proceso les permitió reconectarse y fortalecer su vínculo desde un enfoque más espiritual. De hecho, la pareja asegura que actualmente atraviesa una de las etapas más estables y conscientes de su relación.

Por su parte, el cantante también ha hablado del tema en entrevistas, donde reconoció que durante años vivió momentos de excesos, especialmente en celebraciones personales. “Fue el primer cumpleaños que me puse solo a ver… creo que siempre me la pasé, lo voy a decir como es, borracho”, confesó.

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Ese tipo de reflexiones lo llevaron a replantear su estilo de vida y a buscar un equilibrio entre su carrera y su vida personal. El objetivo, según explicó, no es irse a los extremos, sino ser más consciente de sus decisiones.

Otro de los factores que influyó en este cambio fue la manera en la que comenzó a ver la vida y su fragilidad. Esto lo motivó a enfocarse más en su familia, sus amigos y los momentos realmente importantes.

Actualmente, tanto Luisa Fernanda W como Pipe Bueno coinciden en que esa crisis fue determinante para fortalecer su relación. Lejos de separarlos, los llevó a trabajar en sí mismos y a construir una conexión más sólida.

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