Luisa Fernanda W revela que Pipe Bueno salía con varias mujeres cuando se fijó en ella

Una de las relaciones más estables en estos momentos en el mundo de la farándula es la de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno. Sin embargo, la influencer habló en el más reciente pódcast de Charlas Divinas by Mafe García y July Del Río, en donde comentó una infidencia sobre su actual pareja.

Uno de los puntos que más ha generado conversación en redes sociales es el cambio radical que Pipe Bueno, según explicó Luisa Fernanda W, quien mencionó que este "Dejó mujeres por mí", hecho que también compartieron las personas con las que estaban en la conversación.

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Al punto que apoyó lo que dijo una de las integrantes de la mesa, al destacar que cuando uno conoce al padre de sus hijos, esta persona puede cambiar. “Él estaba soltero y salía con chicas en ese momento”, pero, según su relató el artista le confesó que dejó de molestar con estas mujeres, dado que la conocían.



“Yo empiezo a trabajar con Pipe, y a medida que comenzamos a trabajar juntos quedé impresionada”, afirmó Luisa Fernanda W sobre cómo empezó su relación con Pipe Bueno y afirmó que desde ese momento afirmó que empezó a verlo con otros ojos y afirma que los dos sintieron cosas por el otro de inmediato.

¿Cómo se conocieron Pipe Bueno y Luisa Fernanda W?

Otro punto que se toca en la entrevista es cómo se conocieron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, tanto es así que explicó que su primer encuentro se dio por el mánager de Pipe, Felipe Carreño, quien deseaba firmar a Luisa para su proyecto musical, y el propio cantante quería sumarse a dicha propuesta.

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Inicialmente, dijo que Pipe le escribió para invitarla a almorzar y discutir los detalles, pero ella inicialmente se negó, admitiendo en la entrevista: "en ese momento yo no podía porque cualquier cosa me la inventé... Yo ni siquiera me acuerdo qué me la inventé", pues no se sentía con ánimo para tales reuniones tras el fallecimiento de su anterior pareja.

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Por lo cual, el primer encuentro real ocurrió de manera inesperada el mismo día de la invitación rechazada, gracias a una complicidad entre Pipe y una de las mejores amigas de Luisa. Su amiga la convenció de salir a almorzar y Luisa, sin sospechar nada, bajó de su casa "sin maquillaje" y en ropa casual.

Al abrirse las puertas del ascensor, se encontró con la sorpresa de ver a Pipe junto a su amiga. Luisa relata su reacción: "yo cuando lo veo yo qué pena tan, sentí en este momento". A pesar de la sorpresa, almorzaron y hablaron de la propuesta comercial, aunque ella aclara que en ese instante no sintió una atracción inmediata.

Finalmente, explicó que después de trabajar con él fue cuando sintió cositas por el artista y pudieron consolidar su relación, pese a los problemas que hubo después, lograron convertirse en una de las parejas más solidas