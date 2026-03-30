Luisa Fernanda W recuerda a Legarda y su despedida: “Nadie está preparado para esto”

La influencer Luisa Fernanda W volvió a referirse a uno de los momentos más recordados de su vida personal, la despedida del cantante Fabio Legarda. El cantante falleció en 2019 en la ciudad de Medellín, luego de recibir un impacto de bala en medio de un hecho violento. Fue trasladado a un centro médico, donde murió debido a la gravedad de la herida.

El caso tuvo amplia repercusión en el país y marcó un momento significativo en el entorno cercano del artista. En una conversación en el pódcast Charlas Divinas, la creadora de contenido compartió detalles de lo que vivió tras su fallecimiento y explicó cómo enfrentó ese proceso.

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El último adiós de Luisa Fernanda W a Legarda

Durante su relato, Luisa Fernanda W explicó cómo vivió el momento de la despedida. Indicó que buscó un espacio personal para dirigirse al cantante antes del proceso final: “Yo pido un momento a solas para quedarme con él y darle gracias, gracias por todo lo que vivimos, gracias por lo que aprendí de él… vete en paz.... vete con Dios”.



También mencionó que ese instante representó una forma de expresar lo que sentía en ese momento. La despedida hizo parte del proceso que enfrentó tras la pérdida.

Asimismo, la influencer también recordó que, poco tiempo antes de lo ocurrido, compartieron un momento de oración. Ese recuerdo se mantiene como uno de los últimos instantes que vivieron juntos: “Fabio y yo habíamos tenido un momento de oración impresionante. Nosotros dos siempre juntos le orábamos mucho a Dios”, comentó al referirse a ese recuerdo.

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Durante la conversación también señaló que mantiene presente su memoria y lo que significó en su proceso personal: “Yo a Fabio siempre lo voy a recordar con mucho amor y mucho, mucho, mucho respeto. Y definitivamente fue un hombre que me enseñó a amar”.

Por otro lado, habló sobre lo que significó enfrentar la situación tras el fallecimiento del artista. Señaló que fue un momento difícil y que implicó un proceso personal. “Fue algo muy fuerte, nadie está preparado para ese tipo de situaciones”. Con el paso del tiempo, indicó que logró avanzar en ese proceso enfatizando en que el apoyo de su entorno fue importante durante ese periodo.

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Explicó que su proceso tras la pérdida fue complejo y que tomó decisiones basadas en su forma de afrontar la situación. Indicó que confió en su criterio personal para atravesar ese momento y etregó su situación a Dios: "A mí Dios me dio la sabiduría y el discernimiento para saber maneja esa situación".

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