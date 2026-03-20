Britney Spears admite necesitar ayuda tras arresto en California y preocupa su salud mental

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada en California después de que las autoridades la detuvieran por conducir de forma errática, aparentemente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

El incidente ocurrido a principios de marzo generó atención en medios de comunicación en Estados Unidos y en varios países, donde se informa sobre el posible estado de su salud mental y su comportamiento reciente.

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Según versiones publicadas por agencias de noticias, la detención se produjo tras observar movimientos inestables del vehículo y una posible conducción bajo la influencia de alcohol. En el momento de los reportes, las pruebas químicas aún no se confirmaban, por lo que no hay información oficial sobre qué sustancias pudo haber consumido.



Tras la detención, Spears habría sido liberada y emitió declaraciones en las que reconoce que necesita ayuda para enfrentar lo que está viviendo. Según medios internacionales, fuentes cercanas a la artista mencionaron que ella misma aceptó que necesita apoyo profesional

"Britney reconoció que necesita apoyo, lo que representa un paso importante, pero asegurar que reciba esa ayuda no resulta fácil”, declaró una persona cercana a la artista a Us Weekly. Este medio también menciona que Spears podría estar abusando de medicamentos controlados, especialmente Adderall, utilizado para tratar el TDAH, con el que ha lidiado durante años, señalando que “las pastillas son su verdadero punto débil”.

¿Qué está pasando actualmente con Britney Spears?

Britney Spears es una artista conocida internacionalmente por su carrera musical desde finales de los años 90 y por vender millones de discos en distintos países. Su trayectoria incluyó importantes éxitos y también momentos que recibieron la atención de medios, especialmente durante el tiempo en que se mantuvo una figura de tutela legal sobre su vida y finanzas.

En 2008, tras una serie de problemas personales y públicos, un tribunal de Estados Unidos estableció una tutela legal sobre Britney Spears. Esto significa que un juez designó a personas de confianza (principalmente familiares o abogados) para tomar decisiones importantes sobre su vida personal y sus finanzas, porque se consideraba que ella no podía hacerlo sola en ese momento.

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Esta tutela incluía control sobre su dinero, contratos, carreras profesionales y decisiones médicas. Durante más de una década, Britney vivió bajo estas restricciones legales, y muchos de sus seguidores cuestionaron si esta situación era justa. Por eso surgió el movimiento #FreeBritney, que pedía que recuperara la libertad de tomar sus propias decisiones y control sobre su vida.

Free Britney, movimiento social en apoyo a la cantante estadounidense Foto: AFP

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En 2021, la tutela finalizó tras revisiones judiciales y debate público, devolviéndole a Britney el control total sobre sus asuntos personales y financieros. Desde entonces, aunque sigue siendo una figura pública, ya no existen restricciones legales sobre sus decisiones.

Desde entonces, diferentes medios describen que su comportamiento en redes sociales o en público levantó preguntas entre seguidores y reporteros sobre su estilo de vida, sin que exista información directa de profesionales de la salud que confirme condiciones específicas.

Tras el arresto por conducir bajo los efectos de alcohol y otras sustancias en California, personas cercanas a Spears muestran preocupación por su situación y expresan su intención de apoyarla. En informes oficiales, la artista fue detenida por la Patrulla de Caminos de California (CHP) luego de ser reportada por conducir de manera peligrosa y descontrolada en una autopista del sur del estado. Realizó pruebas de sobriedad en el lugar antes de ser arrestada por sospecha de conducir bajo la influencia.

No existe un comunicado médico oficial que detalle un diagnóstico o tratamiento en curso, ni se han publicado informes concluyentes sobre los resultados de los exámenes químicos. La investigación continúa y los resultados de las pruebas aún se esperan.

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