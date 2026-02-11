Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
VESTIDO DE KAROL G
MEDICAMENTOS COLSUBSIDIO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Britney Spears vende los derechos de su catálogo musical y se embolsilló una millonada

Britney Spears vende los derechos de su catálogo musical y se embolsilló una millonada

La cantante tomó una decisión estratégica que impacta la gestión de su legado artístico y confirma que su obra sigue teniendo un enorme peso dentro de la industria musical.

Britney Spears vende su catálogo musical a Primary Wave
Britney Spears, cantante estadounidense
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

Durante más de dos décadas, Britney Spears construyó una carrera que dejó una huella profunda en la música pop y en la cultura popular.

Aunque en los últimos años mantuvo un perfil más reservado en cuanto a lanzamientos y presentaciones, su nombre volvió a ocupar titulares internacionales por una decisión clave relacionada con el manejo de su legado artístico.La noticia se conoció tras confirmarse un acuerdo empresarial que involucra uno de los catálogos más reconocidos del pop mundial.

Puedes leer: Revelan audios de Michael Jackson que revive escándalo con menores: "Quieren tocarme"

Según información difundida por medios especializados, Britney Spears concretó la venta de los derechos de su catálogo musical a la compañía Primary Wave, firma dedicada a la administración y explotación de repertorios de grandes figuras de la música.

Te puede interesar

  1. Kim Kardashian,
    Kim Kardashian con baja actividad tras aneurisma por estrés
    Foto: Instagram de Kim Kardashian y redes sociales
    Farándula

    Kim Kardashian comparte cómo el estrés afectó la actividad cerebral tras un aneurisma

  2. Sofía Vergara deslumbró en la lujosa fiesta de cumpleaños de Paris Hilton
    Sofía Vergara deslumbró en la lujosa fiesta de cumpleaños de Paris Hilton
    Foto: Instagram de Sofía Vergara
    Farándula

    Sofía Vergara se dejó ver bien juntica con su nuevo novio en fiesta de Paris Hilton

La suma que obtuvo Britney Spears por vender su música

Aunque no se revelaron cifras oficiales, reportes de la prensa internacional señalan que el acuerdo alcanzaría una suma cercana a los 200 millones de dólares aproximadamente 740 mil millones de pesos colombianos.El catálogo adquirido incluye varias de las canciones que marcaron su trayectoria y la consolidaron como una de las artistas más influyentes de su generación.

Entre ellas se encuentran 'Baby One More Time' ,'Oops!… I Did It Again', 'Toxic', 'Gimme More' y 'Circus', temas que continúan siendo reproducidos masivamente en plataformas digitales y que mantienen vigente su impacto cultural.

Te puede interesar

  1. VIDEO: Shakira sufre aparatosa caída en pleno concierto; preocupó a sus fanáticos
    VIDEO: Shakira sufre aparatosa caída en pleno concierto; preocupó a sus fanáticos
    Foto: Redes de Shakira
    Farándula

    VIDEO: Shakira sufre aparatosa caída en pleno concierto; preocupó a sus fanáticos

  2. Sobrino de Michael Jackson hijo de colombiana
    Jaafar Jackson y Alejandra Rodríguez
    Foto: Instagram de Alejandra rodríguez y Jaafar Jackson
    Farándula

    Él es el sobrino colombiano de Michael Jackson; lo interpretará en su biopic

Con este movimiento, Primary Wave asume la gestión comercial de estas obras, lo que permite su uso en streaming, producciones audiovisuales, campañas publicitarias y otros formatos.

Publicidad

Puedes leer: Paris Jackson revela delicada perforación de tabique por consumo de sustancias

Este tipo de acuerdos se convirtió en una práctica recurrente, impulsada por el crecimiento sostenido del consumo digital y por la estabilidad económica que representan los derechos musicales.

Publicidad

En los últimos años, otros artistas de talla internacional también optaron por vender sus catálogos como una forma de capitalizar décadas de trabajo creativo. Estas decisiones suelen responder tanto a estrategias financieras como a la intención de asegurar una administración especializada del legado musical.

En el caso de Britney Spears, la venta se da en una etapa de transición personal y profesional.

Ahora bien, su último álbum de estudio fue 'Glory', publicado en 2016 y su última gira concluyó en 2018. Desde entonces, su nombre estuvo presente en la conversación pública principalmente por asuntos personales y legales, etapa que quedó reflejada en su libro autobiográfico The Woman in Me.

Mira también: Revelan audios de Michael Jackson que revive escándalo con menores: "Quieren tocarme"

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Britney Spears

Chismes de famosos

Intimidades de famosos

Estados Unidos