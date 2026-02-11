Britney Spears vende los derechos de su catálogo musical y se embolsilló una millonada

Durante más de dos décadas, Britney Spears construyó una carrera que dejó una huella profunda en la música pop y en la cultura popular.

Aunque en los últimos años mantuvo un perfil más reservado en cuanto a lanzamientos y presentaciones, su nombre volvió a ocupar titulares internacionales por una decisión clave relacionada con el manejo de su legado artístico.La noticia se conoció tras confirmarse un acuerdo empresarial que involucra uno de los catálogos más reconocidos del pop mundial.

Puedes leer: Revelan audios de Michael Jackson que revive escándalo con menores: "Quieren tocarme"



Según información difundida por medios especializados, Britney Spears concretó la venta de los derechos de su catálogo musical a la compañía Primary Wave, firma dedicada a la administración y explotación de repertorios de grandes figuras de la música.



La suma que obtuvo Britney Spears por vender su música

Aunque no se revelaron cifras oficiales, reportes de la prensa internacional señalan que el acuerdo alcanzaría una suma cercana a los 200 millones de dólares aproximadamente 740 mil millones de pesos colombianos.El catálogo adquirido incluye varias de las canciones que marcaron su trayectoria y la consolidaron como una de las artistas más influyentes de su generación.

Entre ellas se encuentran 'Baby One More Time' ,'Oops!… I Did It Again', 'Toxic', 'Gimme More' y 'Circus', temas que continúan siendo reproducidos masivamente en plataformas digitales y que mantienen vigente su impacto cultural.

Con este movimiento, Primary Wave asume la gestión comercial de estas obras, lo que permite su uso en streaming, producciones audiovisuales, campañas publicitarias y otros formatos.

Publicidad

Puedes leer: Paris Jackson revela delicada perforación de tabique por consumo de sustancias

Este tipo de acuerdos se convirtió en una práctica recurrente, impulsada por el crecimiento sostenido del consumo digital y por la estabilidad económica que representan los derechos musicales.

Publicidad

En los últimos años, otros artistas de talla internacional también optaron por vender sus catálogos como una forma de capitalizar décadas de trabajo creativo. Estas decisiones suelen responder tanto a estrategias financieras como a la intención de asegurar una administración especializada del legado musical.

En el caso de Britney Spears, la venta se da en una etapa de transición personal y profesional.

Ahora bien, su último álbum de estudio fue 'Glory', publicado en 2016 y su última gira concluyó en 2018. Desde entonces, su nombre estuvo presente en la conversación pública principalmente por asuntos personales y legales, etapa que quedó reflejada en su libro autobiográfico The Woman in Me.

Mira también: Revelan audios de Michael Jackson que revive escándalo con menores: "Quieren tocarme"