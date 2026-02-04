Revelan audios de Michael Jackson que revive escándalo con menores: "Quieren tocarme"

En los últimos días se conocieron audios inéditos de Michael Jackson, grabados en 1999, varios años antes del juicio que enfrentó en 2005 por acusaciones de relacionadas con menores.

El material fue revelado como parte de una serie documental producida por la cadena británica Channel 4, que será emitida el 4 de febrero de 2026, titulada Michael Jackson: The Trial y corresponde a conversaciones privadas del artista con el rabino Shmuley Boteach.

Audios inéditos de Michael Jackson hablando sobre niños

En las grabaciones, Jackson habla de manera directa sobre su relación con los niños y la forma en que percibía el vínculo con ellos. Uno de los fragmentos más citados muestra al cantante afirmando: “Si me dijeras ahora mismo: ‘Michael, nunca podrías volver a ver a otro niño’, me quitaría la vida”.



Esta declaración fue registrada seis años antes de que el artista llegara a los tribunales en California.



En otros momentos de la conversación,Michael expresa cómo interpretaba el comportamiento de los menores hacia él. En uno de los audios se le escucha decir: “Los niños solo quieren tocarme y abrazarme”, mientras que en otro afirma: “Los chicos terminan enamorándose de mi personalidad”.

Estas frases, difundidas de manera parcial por New York Post en adelantos del documental, han sido objeto de análisis y debate en medios.

Los productores de la serie señalan que los audios forman parte de un archivo más amplio de conversaciones grabadas a finales de la década de los noventa.

Según explican, la inclusión de este material busca aportar contexto sobre la forma en que Michael Jackson hablaba en privado antes de enfrentar uno de los procesos judiciales más polémicos del mundo del entretenimiento.

Juicio de Michael Jackson en 2005

El juicio de 2005 estuvo relacionado con acusaciones presentadas por Gavin Arvizo, quien era menor de edad al momento de los hechos. Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que Jackson habría incurrido en conductas inapropiadas.

Sin embargo, tras varias semanas de audiencias, el jurado declaró al cantante no culpable de todos los cargos.A pesar del fallo judicial, las acusaciones continuaron influyendo en la percepción pública del artista.

El documental también incluye material de archivo y entrevistas relacionadas con el contexto legal de la época. Según Channel 4, el objetivo es presentar información adicional sobre el caso, sin emitir conclusiones judiciales nuevas.

La difusión de estas grabaciones ocurre más de 15 años después de el fallecimiento de Michael Jackson.

