Él es el sobrino colombiano de Michael Jackson; lo interpretará en su biopic

Hijo de Jermaine Jackson y de la bogotana Alejandra Rodrígue será el joven que asumirá el reto de interpretar a su tío en la biopic, llevando el legado del Rey del pop a las nuevas generaciones.

Sobrino de Michael Jackson hijo de colombiana
Jaafar Jackson y Alejandra Rodríguez
Foto: Instagram de Alejandra rodríguez y Jaafar Jackson
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

El joven actor y bailarín Jaafar Jackson fue seleccionado para interpretar a su tío, el legendario Michael Jackson, en la próxima biopic que abordará la vida del Rey del Pop desde sus inicios en los The Jackson 5 hasta su consagración mundial.

Pero lo más sorprendente e interesante de su papel no es sólo la coincidencia familiar, sino también sus raíces colombianas, ya que Jaafar es hijo de Jermaine Jackson uno de los integrantes de The Jackson 5 y de la colombiana Alejandra Rodríguez Martínez

Puedes leer: La millonada que costó hacer la película bibliográfica de Michael Jackson

Cuál es la colombiana que vivió en la casa de los Jackson ?

Alejandra llegó a Estados Unidos siendo niña, formó parte del entorno de la familia Jackson durante años y vivió 22 años en la mansión de la madre de Michael, Katherine Jackson.

Su vínculo con los Jackson no sólo fue personal, sino también formativo, vivió en el núcleo familiar que rodeaba al artista, lo que dio a sus hijos incluido Jaafar una crianza marcada por la fama, el talento y también la carga de un apellido tan icónico.

Jaafar, junto a sus hermanos Jermajesty, Dante y sus otros dos hermanos mayores, creció con el apellido Jackson, entre la admiración por su tío Michael y las complejidades que implicaba esa relación.

¡Cuál fue el legado de Michael Jackson para su familia?

El fallecimiento de Michael en 2009 representó un golpe profundo para la familia Jackson, y para Jaafar en particular.

Sin embargo, también dejó un legado que él acepta con responsabilidad: “La gente espera que seas mejor por tu familia, por tu apellido. Siempre será muy difícil. Yo trato de no tener miedo y solo hago lo mejor que puedo”, afirmó Jaafar en una entrevista.

Que sea hijo de madre colombiana lo hace también un puente simbólico entre el legado del Rey del Pop y la cultura de América Latina, con lo cual la película podría sumar una dimensión más amplia en cuanto a su alcance global.

Puedes leer: Arcángel sacó trapitos al sol sobre Michael Jackson: "Está por encima de él"

Por otra parte, la selección de Jaafar apunta también a su talento, se menciona que desde joven trabajó en danza y actuación, lo cual le brinda herramientas para asumir un rol tan exigente.

La biopic se estrenará en abril de 2026 y promete incluir escenas memorables de la carrera de Michael Jackson, sus videos más emblemáticos como 'Thriller' , por supuesto, su paso de baile icónico, el Moonwalk.

Mira también: Michael Jackson vuelve a la pantalla: la nueva fecha y el detalle que nadie esperaba

