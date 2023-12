Éxitos de Michael Jackson, ahora en formato digital

Michael Jackson , fue sin lugar a dudas uno de los artistas más grandes de los últimos tiempos a nivel mundial y quien dejó un innumerable éxitos de canciones, las cuales se convirtieron en la herencia musical que dejó para todos sus seguidores en el mundo.

Hace 56 años, Michael Jackson grabó su primer éxito musical titulado, “Big Boy” y fue la primera vez que su voz fue captada y grabada en una cinta en los estudios one-derful con la banda The Jackson 5, integrada por Michael y sus cuatro hermanos.

La gran noticia de todo esto es que, para la felicidad de sus fans, este primer éxito musical está disponible en formato digital desde el pasado 7 de diciembre en una edición limitada, según la información dada por la revista Billboard.

anotherblock, una empresa que se dedica a la comercialización de música en formato digital, en donde Michael D Traore, director ejecutivo y cofundador quiere dar a conocer esta parte de la historia musical de la recordada banda The Jackson 5 en un nuevo formato.

The Jackson 5 /Foto: Instagram @thejackson5_official

Según lo dicho por el empresario fue un trabajo de seis meses, en donde se discutieron un montón de cosas detalladamente, con el propósito de recopilar toda la información necesaria para poner a disposición del público esta histórica grabación.

“Como fan apasionado de MJ que soy, me entusiasmó la idea de presentar al mundo esta importante pieza de la historia de la música y ampliar la narración de los primeros días de Jackson 5”.

“Para ciertas canciones, y ésta en particular, es evidente que merecen un hogar especial donde no se pierdan en la masa de cientos de miles de canciones publicadas el mismo día. Nuestros vinilos digitales son un producto para la era digital, lo que nos brinda la oportunidad de impregnarse de una historia única”, compartió Traore.

Con un “profundo artículo editorial”, anotherblock, prepara la liberación del sencillo el cual estará disponible junto con la grabación, brindando una información detallada de cómo fueron los inicios, esos primeros años de The Jackson 5, material que vendrá acompañado de varias fotos totalmente originales.

Los costos de esta versión de "Big boy" (one-derful version) podrán ser adquiridas por sus fans a un precio de $25 dólares, esto incluye acceso a través de del reproductor another block, con imágenes de la cinta maestra y acuerdos, descarga de pistas individuales de la canción y un vinilo digital en el lado B con Michael the Lover and My Girl, así como sus pistas individuales.

Cuando integró The Jackson 5 /Foto: instaragram @michaeljackson

Además, existe una edición limitada con un precio de USD 100 dólares que agrega al paquete anterior un arte recientemente diseñado y nueve canciones adicionales con sus pistas individuales de las sesiones de grabación en Steeltown en 1967.

Los paquetes estarán disponibles a nivel mundial durante cuatro días a partir del jueves 7 de diciembre a mediodía en el sitio web de anotherblock.

