Beatriz Álvarez rompe el silencio y habla de su fallido matrimonio con Marcelo Dos Santos

La historia de la periodista Beatriz Helena Álvarez y el actor Marcelo Dos Santos fue muy comentada en su momento, y sigue dando de qué hablar. Después de dos décadas de encuentros y desencuentros, decidieron casarse, pero el matrimonio duró muy poco y terminó en divorcio.

Lee más:" type="text/html" data-cms-ai="0"> Jorge Barón revela delicada situación que puso en riesgo su vida: "Vi a la Virgen"

En aquella época hubo muchas especulaciones, pero ahora, tras haber sanado, Álvarez decidió contar su verdad. Su intención es que otras mujeres puedan identificarse con su experiencia y salir de relaciones tóxicas que las perjudican.



Beatriz habló en el pódcast “Sinceramente Cris”, conducido por Cristina Estupiñán, donde reveló que en el pasado ya había vivido una relación complicada. Esa experiencia le permitió reconocer patrones narcisistas en su matrimonio anterior. Según relató, llegó un momento en que su expareja la hizo sentir tan invisible que incluso le mostraba más cariño a su gata que a ella.



¿Por qué se casó con Marcelo Dos Santos?

Cuando conoció a Marcelo Dos Santos, hace más de veinte años, nunca pensó en iniciar algo formal porque intuía que no sería una relación seria. “Siempre le decía: ‘sigue tu camino’, pero el destino nos volvía a reunir”, comentó.

Lee más: " type="text/html" data-cms-ai="0">Adriana Bottina recuerda la muerte de su papá por VIH: "Teníamos un gran papá"

Finalmente, en 2020 decidió darle una oportunidad, sin presiones ni expectativas. “No le puse etiquetas ni esperé que fuera el amor de mi vida. Él vivía el presente y eso me gustó”, explicó. Sin embargo, en junio de 2024 terminaron llegando al altar.

Publicidad

Aunque vivieron una etapa intensa de amor, Beatriz confesó que sentía cierta incomodidad y ansiedad, especialmente por la presencia de personas del pasado. Una de las exparejas del actor seguía publicando fotos juntos, algo que él minimizaba con frases como: “Eso es cosa de ella”. Para Beatriz, esto era señal de irresponsabilidad emocional.

¿Cómo terminó la relación entre Beatriz y Marcelo?

El punto de quiebre llegó cuando Marcelo viajó solo a Bali. Meses después, Beatriz recibió una llamada desde allí: “Te vi en redes, no puedo creer que estés comprometida, porque tengo una relación virtual con él desde que se fue de Bali”. Lo más doloroso fue que eso ocurrió en la misma época en que él le prometía compromiso total.

Publicidad

Cuando lo confrontó, Marcelo lo admitió, alegando que no quiso lastimar a esa mujer porque ella había visto algo especial en él. Para Beatriz, esto fue una traición, más aún porque su relación ya era pública en los medios.

Tras la ruptura, reconoció que no fue fácil cortar, ya que los vínculos con personas narcisistas y manipuladoras generan una especie de adicción: “Es como una droga que altera el sistema nervioso, hay un enganche biológico y emocional que no entiendes”, dijo.

Te puede interesar: " type="text/html" data-cms-ai="0">Yina Calderón se pronunció ante el traslado de Epa Colombia: "Estará en un mejor lugar"

Desde entonces, su proceso de sanación ha sido personal, reflexionando sobre por qué aceptaba esos patrones de abuso y preguntándose, en sus palabras, “¿qué mensaje trajo a mi vida esta experiencia?”.

Mira también: Pillaron a Shakira y Antonio De La Rúa muy juntitos, ¿la agarraron con las manos en el ex?