Esta es la controversial expareja de Beéle; es una reconocida influencer

Una de las noticias que explotó fue el fin de la relación entre Brandon de Jesús López o más conocido como Beéle y Camila Andrea Rodríguez Ascancio, su exesposa y madre de sus hijos, esto debido a que la mujer publicó diferentes pruebas de lo que marcaría un caso de infidelidad por parte del artista.

Por medio de una gran cantidad de pantallazos vieron las comprometedoras conversaciones que el cantante sostenía con Isabella Ladera, creadora de contenido venezolana, hecho que confirmó el fin de la relación de estos y el barranquillero oficializó su relación modelo.



Sin embargo, se conoció en las últimas horas el comunicado difundido por la Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representantes del intérprete de “Ella”, donde se detalla que el proceso administrativo concluyó con la declaración de responsabilidad de Rodríguez por hechos de violencia intrafamiliar.

Dicho fallo también exhorta a que se respete la comunicación de Béele con sus hijos sin intermediaciones ni obstáculos de terceras personas. Igualmente, se le prohibió a Camila “almacenar, publicitar o distribuir, cualquier tipo de material fotográfico o audiovisual que vulnere el derecho a la intimidad del señor Brandon de Jesús López”



¿Quién es la ex pareja de Beéle?

La ex pareja de Beéle, Camila Andrea Rodríguez, es una creadora de contenido especialmente de la plataforma de Instagram, donde cuenta con más de 1.9 millones de seguidores y actualmente tiene una tienda virtual de diferentes productos, además tomó mayor revuelo el pasado 10 de marzo cuando confesó su fallida relación con Brandon de Jesús, esto en el video podcast Hablemos De Tal de UnTalFredo.

Donde comentó que diferentes experiencias personales como su matrimonio, una experiencia cercana a la muerte y cómo descubrió la infidelidad, donde explicó que la gota que rebasó el vaso fue empacaba la maleta de Beéle para un viaje de trabajo a Miami, encontró un mensaje en su celular que confirmó sus sospechas.

Actualmente, Camila publicó un mensaje en sus redes al decir: “Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán, Dios es bueno… los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza, por más dinero que tengan. Todo cae por su propio peso y sí que me estoy preparando, pero les daré la mejor lección de vida”, manifestó la mujer, esto en una posible respuesta al fallo en su contra.