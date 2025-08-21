Primo Rojas y su venganza contra su mamá: “Le dolía el estómago y los músculos”

Primo Rojas en los micrófonos de El Klub de La Kalle compartió varias reflexiones sobre su vida y como el humor ayudó a hacer más llevadera su infancia, sino que también comentó una anécdota conmovedora y a la vez hilarante sobre la "venganza" más hermosa que pudo tener ante su madre.

A lo largo de la entrevista, Primo Rojas explicó que su infancia estuvo marcada por una "casa extraordinariamente autoritaria", donde vivió una dictadura donde la risa y la música no eran bien vistas, en especial por su madre, quien llegó a ejercer un control absoluto, donde según este "se hacía lo que ella dijera" sin objeción.

En ese ambiente también estuvo marcado por la poca comunicación que había de manera directa era imposible, donde recalcó que su madre "no se dejaba hablar", por su manera de ser.



¿Cómo fue la venganza de Primo Rojas con su mamá?

Según relató el comediante bogotano, años después, con su madre ya mayor, Primo Rojas concibió su "venganza". En donde está, no fue un acto de crueldad, sino un gesto de amor y, sobre todo de humor; según el comediante mientras regresaban de Ráquira, en una camioneta conducida por una amiga de él.

Puedes leer más: Novia y mamá de hija de Epa Colombia reacciona a su salida de la cárcel El Buen Pastor

Su madre iba adelante del vehículo disfrutando del paisaje, mientras el comediante, espero el momento perfecto y se ubicó detrás de ella en el asiento trasero y le preguntó: "¿Recuerdas madre mía?". Y sin que ella lo esperara, Primo "soltarle una cantidad de cosas." Las cuales eran varias, anécdotas y observaciones de la infancia sobre los momentos de represión y control que había vivido bajo su techo.

Publicidad

Sin embargo, la reacción de su madre fue asombrosa: "no cayó nada y esa mujer no podía de la risa no podía la risa una hora". Primo comenta que esta se rió de forma incontrolable al bajar del vehículo, al punto que esta se quedó con un dolor de estómago y este malestar perduró hasta el día siguiente.

Publicidad

Primo Rojas describió esta situación como una evidencia del tiempo que pasó su mamá sin reírse. Al punto que explicó que fue una liberación para ella y se sintió tan agradecido que esta encontrará una vía de escape a través del humor de su hijo, de toda la carga. Para él, fue una "venganza muy bonita", una vindicación de su propia existencia y de la alegría que siempre buscó.

Mira la entrevista completa aquí: