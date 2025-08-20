En vivo
La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Famoso cantante de música regional pierde la vida en atentado; hay más víctimas

Famoso cantante de música regional pierde la vida en atentado; hay más víctimas

El cantante fue sorprendido en México por 2 sujetos que se movilizaban en moto y, recibió varios impactos de bala dentro de su camioneta que le produjeron el fallecimiento de manera inmediata.

