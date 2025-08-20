Famoso cantante de música regional pierde la vida en atentado; hay más víctimas

En las últimas horas, se dio a conocer una noticia que sacudió al mundo de la música regional mexicana. Ernesto Barajas, cantante y fundador del grupo Enigma Norteño, falleció a los 38 años en la colonia Arenales Tapatíos, en Zapopan, Jalisco.

¿Qué ocurrió con el cantante Ernesto Barajas?

Según medios locales, el suceso tuvo lugar mientras el artista se encontraba dentro de un vehículo. En un instante inesperado, dos individuos se acercaron y, mediante una acción repentina, interrumpieron y le dispararon en varias ocasiones. Posteriormente, abandonaron el lugar a bordo de una motocicleta.



Se sabe también que Barajas estaba acompañado por otras dos personas en ese momento. Una de ellas lamentablemente no logró sobrevivir, mientras que la otra resultó con una lesión en la rodilla y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Tras lo sucedido, las autoridades locales iniciaron una investigación minuciosa con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del acto que puso fin a la historia del intérprete de “Háganse a un lado”.

Panfleto dirigido a Ernesto Barajas Foto: X @CorresponsalsMX

Las redes sociales se llenaron de mensajes emotivos de seguidores y conocidos del cantante, quienes expresaron su tristeza y recordaron su legado con cariño. Comentarios como “que descanses en paz, amigo”, “me duele el corazón”, y “gracias por tus palabras y tu música” fueron algunos de los mensajes que circularon tras conocerse la noticia.

En 2023, Barajas habría sido objeto de advertencias provenientes de grupos que operan al margen de la ley, aunque esto sigue siendo parte de las líneas que actualmente investiga la autoridad correspondiente.

¿Quién fue Ernesto Barajas cantante de música regional?

Originario de Culiacán, Sinaloa, Ernesto Barajas fue más que un cantante: compositor, empresario y figura central del grupo Enigma Norteño. Con una carrera sólida y admirada, supo ganarse el respeto dentro del género regional mexicano y el cariño de miles de fans. Su actividad en redes sociales reflejaba su dedicación a la música, a sus colaboraciones y a su crecimiento profesional.

Ernesto Barajas, cantante de música regional Foto: X @CorresponsalsMX

El hecho se presentó casi tres meses después de que otro grupo musical, también del norte del país, enfrentara una tragedia similar. En respuesta a lo acontecido, la Fiscalía del Estado confirmó que se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para comprender a fondo los detalles del caso.

