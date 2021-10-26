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La Kalle  / Atentado terrorista

Atentado terrorista

Ataque armado / Atentado / Violencia

Imagen de archivo de 'Jhon Calzones' junto a pistas sobre cómo se planeó el atentado en su contra
Judiciales

Pistas clave de cómo se planeó atentado para acabar con ‘Jhon Calzones’; no lo esperaba

Fotografía de 'Jhon Calzones' en un video donde advierte sobre posibles amenazas contra su vida y menciona nombres
Judiciales

Sale a la luz video de ‘Jhon Calzones’ advirtiendo que podrían matarlo; dio nombres

Revelan segundo video del ataque a Jhon ‘Calzones’: otro ángulo de los disparos
Judiciales

Revelan segundo video: otro ángulo de los disparos contra Jhon ‘Calzones' en su finca

Las heridas que habría recibido Jhon ‘Calzones’: le habrían descargado el arma
Judiciales

Las heridas que habría recibido Jhon ‘Calzones’: le habrían descargado el arma

Revelan quién habría disparado contra Jhon ‘Calzones’: la supuesta coartada de comprar carne
Judiciales

Revelan quién habría disparado contra Jhon ‘Calzones’: ¿iba a comprar carne?

Fotografía y captura de video que ilustra el momento exacto del atentado contra ‘Jhon Calzones’ en su finca
Judiciales

Este es el VIDEO del momento exacto en que atentan contra Jhon Calzones en su finca

¿Quién era Jhon Calzones?
Judiciales

Él era Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal muerto, ¿por qué le decían Jhon 'Calzones'?

Nuevo carro bomba en vía Panamericana
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Nueva explosión en la vía Panamericana genera cierre total a la altura de Mondomo

Atentando en Cauca
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Atentando en Cauca: la dolorosa historia de la familia que viajaba en la camioneta blanca

VIDEO: Angustiante momento del atentado en la vía Panamericana en Cajibío, Cauca
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VIDEO: Angustiante momento del atentado en la vía Panamericana en Cajibío, Cauca

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