Revelan video del momento exacto de explosión de carrobomba en Cali; grabó por accidente

El pasado 21 de agosto, Cali vivió un episodio que dejó a la ciudad en shock. Cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, un camión cargado con explosivos detonó, dejando un saldo trágico de seis personas fallecidas y más de 80 heridas. Lo impactante de este hecho no solo fue la magnitud de la explosión, sino que quedó registrado por un joven que, sin imaginarlo, captó el momento exacto desde la terraza de un edificio mientras realizaba una panorámica de la ciudad. La grabación rápidamente se viralizó en redes sociales, mostrando la inmensa nube de humo que se expandió por kilómetros.

Tras el ataque, las autoridades iniciaron una investigación que permitió identificar y judicializar a los responsables del transporte y activación del camión bomba. Se trata de Walter Esteban Yonda Ipía, de 23 años y conocido con el alias de 'Sebastián', originario del municipio de Corinto, Cauca, y Carlos Steven Obando, de 26 años. Según los informes, ambos habrían trasladado los camiones cargados con los explosivos, conocidos como 'tatucos', hasta las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Solo uno de los vehículos logró detonar, mientras que el segundo no fue activado.



El operativo que terminó con la captura de los implicados ocurrió en flagrancia, gracias a la intervención de la Policía Nacional y la colaboración de la comunidad, que impidió su fuga. Las diligencias judiciales fueron avaladas por el juez que dirige las audiencias, y la Fiscalía Especializada contra Organizaciones Criminales asumió la imputación de cargos por su participación en el hecho. Mientras tanto, los operativos en el Valle del Cauca continúan activos y se han reforzado las medidas de seguridad en Cali para prevenir nuevos incidentes de este tipo.

El ciudadano que grabó la explosión en Cali sin imaginarlo

El video que circula por redes tiene como protagonista a un joven que estaba haciendo una simple grabación panorámica de la ciudad. Desde la terraza de un edificio, buscaba capturar la vista de Cali, pero de manera inesperada se encontró con uno de los momentos más impactantes de la historia reciente de la ciudad: la explosión del camión bomba frente a la base aérea. La reacción del joven es mínima en el video, pero la magnitud de la detonación y la nube de humo que se levanta lo convierten en un registro único que da cuenta de la potencia del estallido y su impacto en el entorno.

Este ciudadano, sin buscarlo, pasó a ser testigo y protagonista de un hecho histórico en Cali. Su grabación ha servido no solo para mostrar la dimensión del evento, sino también para documentar el momento exacto en que la ciudad vivió un instante de caos y emergencia. A partir de ese video, se han generado discusiones y análisis sobre la seguridad en la zona y la rapidez con la que la comunidad y las autoridades actuaron para contener la situación y capturar a los responsables.

