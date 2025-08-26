En vivo
Revelan video del momento exacto de explosión de carrobomba en Cali; grabó por accidente

Revelan video del momento exacto de explosión de carrobomba en Cali; grabó por accidente

Tras el ataque con carrobomba en Cali, fueron capturados Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando, señalados de trasladar los camiones con explosivos hacia la base aérea Marco Fidel Suárez.

