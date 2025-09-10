Momento exacto de disparo letal a activista Charlie Kirk en pleno evento público

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk se encuentra en estado crítico tras ser atacado este miércoles durante un evento universitario en Utah. El incidente tuvo lugar en la Universidad Utah Valley (UVU), en la ciudad de Orem, frente a unos dos mil asistentes que presenciaban la actividad.

Según medios locales, Kirk fue alcanzado por un disparo en el cuello y de inmediato fue trasladado al Timpanogos Regional Hospital, donde recibe atención médica especializada. La situación del activista ha generado alarma entre la comunidad política y estudiantil.

La portavoz de la UVU, Ellen Treanor, precisó que el sospechoso disparó desde aproximadamente 180 metros de distancia. La universidad respondió suspendiendo las clases durante toda la jornada y desalojando el campus para garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal. Por su parte, el FBI se desplazó hasta la institución académica para investigar lo sucedido.

Charlie Kirk, nacido en octubre de 1993 en Illinois, es padre de dos hijos y se ha consolidado como una figura influyente dentro del activismo conservador en Estados Unidos. Es fundador de Turning Point, una organización estudiantil que promueve valores conservadores y que se ha convertido en referente en debates universitarios a nivel nacional. Kirk es conocido por confrontar ideas progresistas en distintos foros estudiantiles, defendiendo sus posiciones de manera directa y con amplio alcance mediático.

Mientras continúa recibiendo atención médica en el Timpanogos Regional Hospital, la comunidad política y académica sigue de cerca su evolución. La investigación del FBI promete esclarecer las circunstancias del ataque y las medidas necesarias para prevenir incidentes similares en el futuro. Por ahora, las oraciones y el apoyo público se concentran en la recuperación de Kirk y en la seguridad de todos los presentes durante el evento.

