En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
SEPELIO: VALERIA AFANADOR
SHAKIRA Y SU EXPAREJA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / María Claudia Tarazona reaparece con duro mensaje: "Con el corazón desgarrado"

María Claudia Tarazona reaparece con duro mensaje: "Con el corazón desgarrado"

María Claudia Tarazona da sus primeras palabras y rompe el silencio tras la muerte de su esposo Miguel Uribe, en un emotivo testimonio que conmueve a muchos.

María Claudia Tarazona reaparece
María Claudia Tarazona reaparece
/Foto: Instagram @maclaudiat / Facebook Miguel Uribe
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: agosto 31, 2025 10:06 a. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad