María Claudia Tarazona reaparece con duro mensaje: "Con el corazón desgarrado"

Colombia aún no termina de asimilar la noticia. Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, murió el 11 de agosto de 2025, a la 1:56 a. m., en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Durante más de dos meses estuvo en cuidados intensivos, luchando por su vida, luego del atentado ocurrido el 7 de junio en pleno mitin político. Su esposa María Claudia Tarazona rompió el silencio.

El ataque, considerado ya uno de los episodios más impactantes en la historia reciente del país, dejó al dirigente con seis impactos de bala. Dos de esos disparos comprometieron directamente su cabeza, ocasionándole graves lesiones cerebrales que, a pesar de los esfuerzos médicos, resultaron irreversibles.

Todo sucedió en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en Bogotá. Uribe Turbay se encontraba reunido con seguidores en Parque El Golfito, cuando un menor de apenas 15 años sacó un arma y disparó en repetidas ocasiones contra él. La escena desató el caos: asistentes tratando de protegerse, personal de seguridad intentando reaccionar y, en segundos, el senador en el piso gravemente herido.

Fue trasladado de inmediato a un centro médico, y posteriormente ingresado a la Fundación Santa Fe, donde permaneció bajo estricta atención. Durante más de dos meses, el país siguió con expectativa cada parte médico, hasta que finalmente se confirmó la noticia de su fallecimiento.

María Claudia Tarazona se va del país /Foto: AFP

María Claudia Tarazona: primeras palabras tras la muerte de Miguel Uribe

La esposa de Miguel Uribe, María Claudia Tarazona, rompió el silencio pocos días después de la muerte de su esposo. La mujer habría viajado a Estados Unidos junto a sus hijos en medio del duelo, y desde allí publicó un video en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó.

En sus palabras dejó ver la magnitud de su dolor, pero también un mensaje de fortaleza:

“Solo Dios sabe cuánto duele, hoy mi dolor es más profundo por cada una de ellas, las abrazo con el alma a esas mujeres que, como yo, tenemos que vivir el resto de nuestras vidas con el corazón desgarrado. Aquí estoy para cada una de ellas, para servirlas, acompañarlas en este camino que ninguna familia debería transitar jamás… Ese mal no debe arrebatarnos ni la fe, ni el amor, ni la esperanza. Debemos estar más unidos que nunca, por Colombia y por nuestros héroes, como sociedad tenemos que levantar la voz y decirle a ese mal que tiene los días contados”.

Con estas declaraciones, Tarazona no solo rindió homenaje a la memoria de su esposo, sino que también envió un mensaje a otras mujeres y familias que han sufrido la violencia en el país.