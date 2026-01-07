Presentadora revela duro diagnóstico que cambió su rostro y su vida frente a cámaras

La presentadora y figura mediática estadounidense Bristol Palin enfrenta desde enero de 2025 una parálisis facial que afecta un lado de su rostro, situación que ha compartido con sus seguidores a través de redes sociales mientras muestra su evolución y los desafíos del proceso de recuperación.

Palin, hija de la exgobernadora de Alaska Sarah Palin, comenzó a sentir algo extraño en una parte de su rostro y en cuestión de horas, la mitad izquierda quedó inmóvil, sin movimiento para cerrar el ojo o controlar la boca de forma natural.

¿Qué le pasó a la presentadora Bristol Palin y por qué continúa con parálisis facial?

Tras consultar con médicos, Palin recibió un diagnóstico de Parálisis de Bell, una condición que afecta los nervios faciales y que comúnmente provoca debilidad o falta de movimiento en un lado de la cara.



En muchos casos esta condición puede mejorar en semanas o hasta seis meses, pero en su caso la parálisis ha persistido durante más de un año, mucho más de lo que normalmente se espera para esta condición.



La presentadora explicó que al principio no podía parpadear ni mover los músculos faciales del lado afectado, lo que la llevó a buscar atención médica y comenzar un tratamiento con medicamentos como esteroides. A pesar de ello, el progreso es lento y la movilidad no aún regresado completamente.

En recientes publicaciones, Palin mostró cómo se ve actualmente su rostro después de 323 días con parálisis facial, indicando que todavía no hay mucho movimiento en el lado izquierdo y que continúa afrontando las dificultades del día a día con esta condición.

La presentadora también mencionó que planea usar bótox en el ojo afectado como parte de un plan para mejorar la apariencia y balance de su rostro, dado que el ojo se ve más pequeño cuando sonríe o expresa emociones.

Bristol Palin mostró cómo quedó su cara luego de sufrir esa afectación del nervio facial. Foto: redes sociales

¿Qué es la Parálisis de Bell?

La Parálisis de Bell es un trastorno que provoca debilidad o parálisis temporal de los músculos faciales en un lado de la cara. Se cree que puede estar relacionada con inflamación o infección de los nervios que controlan los músculos faciales, aunque no siempre se identifica una causa específica.

Publicidad

En muchos casos la condición mejora con el tiempo y tratamientos médicos adecuados, pero la recuperación puede variar según cada persona y, en algunos casos, los síntomas persisten por más tiempo.

Bristol Palin es abierta sobre su condición con su comunidad en Instagram, compartiendo actualizaciones y respondiendo preguntas de seguidores sobre cómo vive con la parálisis. Su sinceridad genera mensajes de apoyo de parte de quienes siguen su trayectoria tanto en medios como en redes.

A través de estos mensajes, también busca transmitir una mezcla de realismo y positividad, destacando que aunque la recuperación es tardada, mantiene la esperanza y busca soluciones que le permitan mejorar su calidad de vida.

La presentadora muestra como esta condición médica puede afectar a cualquier persona y alterar funciones básicas del rostro, como sonreír, parpadear o hablar con normalidad, lo que ayuda a entender mejor su impacto real en la vida cotidiana.

Su experiencia también sirve para informar sobre cómo un problema de salud de este tipo puede cambiar rutinas diarias, relaciones sociales y actividades profesionales, especialmente en quienes trabajan frente a cámaras o dependen de la expresión facial como parte de su trabajo.

