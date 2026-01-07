Publicidad

Sale a la luz el romance de la presidenta interina Delcy Rodríguez con famoso actor

Sale a la luz el romance de la presidenta interina Delcy Rodríguez con famoso actor

En una entrevista, un actor venezolano cuenta que sostuvo una relación sentimental durante varios años con la actual presidenta interina de Venezuela. Dio detalles de lo que ocurrió entre ambos.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela
Actor revela su amorío con Delcy Rodríguez
Foto: Instagram de Delcy Rodríguez
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

En una entrevista difundida en medios de comunicación, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue mencionada por un actor venezolano como alguien con quien sostuvo una relación sentimental en el pasado.

Las declaraciones se dieron en una conversación en la que también abordó temas relacionados con la situación política del país.

Puedes leer: El lujoso vestido de Delcy Rodríguez que acapara miradas: ¿más de 700 euros?

Rodríguez ejerce actualmente como presidenta interina de Venezuela, cargo que asumió tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en una operación liderada por Estados Unidos.

Este cambio en el liderazgo generó atención internacional y cobertura mundial, tanto por la transición política como por los personajes públicos que han comentado al respecto.

Relación de Delcy Rodríguez y Fernado Carillo

Durante la entrevista, el actor afirmó que sostuvo un noviazgo con Delcy por aproximadamente tres años y se refirió a ella, desde su experiencia personal, como una persona cercana con cualidades destacadas.

“Así es, tres años, la mujer más inteligente, y hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida, sabiendo cómo actúa, cómo defiende a su familia, a sus amigos", reveló en el programa ‘Contigo en la Mañana’ de Chilevisión.

Publicidad

El protagonista de la revelación es Fernando Carrillo, actor venezolano conocido por su trayectoria en producciones televisivas de los años 90 como Abigail, Rosalinda y María Isabel, entre otras, que alcanzaron audiencia en varios países de habla hispana.

En el mismo diálogo, Carrillo también hizo declaraciones en torno a versiones sobre la política venezolana tras la captura de Maduro.

Publicidad

En particular, negó que Delcy hubiera traicionado al anteriormente gobernante, al afirmar que no considera que exista evidencia de esa presunta traición interna, opinión propia respecto a un contexto de versiones y versiones contrapuestas. “Estoy seguro que la traición no vino por allí”.

La entrevista se viralizó rápidamente por redes sociales en donde destacaron tanto el contexto político actual en Venezuela como la revelación sobre el vínculo personal entre Rodríguez y el actor, hecho que llamó la atención por el papel público que ella desempeña.

Puedes leer: Ella es Delcy Rodríguez, mujer que asumió el mando de Venezuela, ¿herencia del 'chavismo'?

Hasta ahora, Delcy Rodríguez no ha comentado nada respecto a la relación mencionada ni ampliaciones oficiales sobre lo expuesto en la entrevista. La información disponible se basa en las afirmaciones públicas hechas por el actor en la conversación.

