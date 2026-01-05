Le hicieron predicción a Nicolás Maduro y esto sería lo que se avecina para su futuro

Un reconocido parapsicólogo colombiano compartió recientemente una visión sobre el futuro de Nicolás Maduro, enfocándose exclusivamente en lo que, según su lectura, ocurrirá con el mandatario venezolano en los próximos años.

Sus declaraciones fueron difundidas y rápidamente generaron interés por el escenario que plantea sobre el rumbo personal y político de Maduro.

Puedes leer: Nicolás Maduro se declara inocente ante tribunal de Nueva York: "Sigo siendo presidente"



Futuro de Nicolás Maduro

De acuerdo con el parapsicólogo, el futuro de Maduro estaría marcado por un cierre de ciclo político. En su interpretación, el mandatario no continuaría ejerciendo el poder en el mediano plazo y su figura comenzaría a perder peso dentro de la estructura política venezolana.



Según explicó, el panorama que visualiza apunta a un desgaste progresivo, tanto en lo político como en lo personal, lo que llevaría a una etapa de salida y repliegue.



En sus palabras, el vidente señaló que Maduro enfrentaría momentos de presión, incertidumbre y decisiones forzadas, en un contexto donde ya no tendría el control absoluto de la situación.

Afirmó que el mandatario atravesaría una etapa de “miedo y tensión constante”, producto de factores internos y externos que, según su lectura, lo obligarían a cambiar su rumbo. Para el parapsicólogo, esta situación marcaría el inicio del final de su liderazgo.

La predicción también indica que el futuro inmediato de Maduro estaría ligado a un alejamiento del protagonismo, con un rol cada vez más limitado. En ese escenario, su imagen dejaría de ser el eje central del poder y pasaría a un segundo plano, lo que representaría un cambio significativo frente a los años en los que ha liderado el país.

Publicidad

El experto aseguró que este proceso no sería abrupto, sino gradual, con señales claras de debilitamiento político.

Otro punto que mencionó es que el mandatario tendría que enfrentar consecuencias personales y emocionales tras dejar el poder. En su visión, Maduro viviría un período de introspección y aislamiento, marcado por la preocupación por su legado y por el rumbo que tome Venezuela una vez ya no esté al frente del Gobierno.

Publicidad

Sin embargo, no habló de un escenario de violencia directa, sino de una salida compleja y cargada de tensión.

Puedes leer: Nicolás Maduro rinde sus primeras declaraciones ante tribunal de Nueva York

El parapsicólogo enfatizó que su lectura se centra en el destino individual de Maduro, más allá de los procesos políticos formales. Según explicó, lo que ve es un cierre de etapa que cambiaría radicalmente la vida del mandatario, alejándose de la exposición pública y del control institucional que ha ejercido durante años.

Mira también: Nicolás Maduro se declara inocente en la corte de Nueva York tras ser capturado por EE. UU.