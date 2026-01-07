Colombia tiene nuevo festivo en enero: descanso será nacional; fin de semana XL

El Gobierno Nacional confirmó un nuevo festivo que marcará el inicio del calendario laboral de 2026 en Colombia. Se trata del lunes 12 de enero, fecha que fue decretada como descanso nacional y que permitirá a millones de personas disfrutar de un fin de semana largo en todo el país.

La decisión está respaldada por la Ley Emiliani, normativa que regula el traslado de algunos festivos al lunes con el objetivo de ordenar el calendario laboral, incentivar el turismo interno y facilitar jornadas de descanso más amplias.

En este caso, el feriado corresponde a la celebración del Día de los Reyes Magos, una fecha con fuerte arraigo cultural y religioso en Colombia.



Al tratarse de un feriado nacional oficial, el lunes 12 de enero será de descanso obligatorio para los trabajadores del sector público y privado. Las empresas que requieran labores durante esa jornada deberán aplicar las condiciones especiales de remuneración establecidas por la normativa laboral vigente.

Este festivo permitirá un fin de semana XL que se extenderá desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de enero, convirtiéndose en uno de los primeros puentes festivos del año y en una oportunidad clave para el turismo y el comercio en distintas regiones del país.

El decreto también implica que la segunda semana de enero será una semana laboral corta para quienes no deban trabajar durante el festivo, algo que suele impactar positivamente la planificación familiar, los desplazamientos y las actividades recreativas.

¿Por qué el festivo del Día de Reyes se movió en 2026?

¿POR QUÉ EL DÍA DE REYES SE CELEBRA EL 12 DE ENERO?

Aunque el Día de los Reyes Magos se conmemora tradicionalmente el 6 de enero, en Colombia esta fecha se traslada al lunes siguiente cuando cae entre semana. Esto se hace en cumplimiento de la Ley Emiliani, que desde hace décadas reorganiza varios festivos religiosos y cívicos para concentrarlos los lunes.

En 2026, el 6 de enero cae martes, por lo que el descanso se traslada al lunes 12 de enero. Esta práctica busca generar mayor movimiento económico y facilitar los llamados “puentes festivos”, una característica distintiva del calendario colombiano.

CALENDARIO DE FESTIVOS EN COLOMBIA PARA 2026

Con la confirmación del feriado del 12 de enero, Colombia mantiene un total de 18 días festivos durante 2026. Estos son los principales descansos oficiales del año: