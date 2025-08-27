María Claudia Tarazona toma dura decisión tras fallecimiento de su esposo Miguel Uribe

La familia Uribe Turbay sigue en la mirada pública después de los acontecimientos que marcaron su historia reciente. Miguel Uribe Londoño, político y abogado con una amplia trayectoria, se ha convertido en uno de los nombres más visibles de cara a las elecciones presidenciales de 2026, un camino que tomó luego de la pérdida de su hijo, el exsenador Miguel Uribe Turbay., pero, ¿qué pasó con María Claudia Tarazona?

En una entrevista reciente, Uribe Londoño habló abiertamente de cómo ha enfrentado el duelo, del respaldo de su círculo más cercano y de la forma en que la familia ha debido reorganizarse después de la tragedia que conmocionó al país.

La vida política nacional recibió un duro golpe con la muerte de Miguel Uribe Turbay, entonces concejal de Envigado y precandidato del Centro Democrático. Su muerte generó una oleada de reacciones en distintos sectores, tanto por la dimensión política que tenía su nombre como por la juventud y el futuro prometedor que muchos veían en él.



A partir de ese momento, su padre, Miguel Uribe Londoño, decidió dar un paso al frente en la vida pública. Hoy, de cara a los comicios de 2026, se prepara para disputar la presidencia de la República. Su discurso ha estado centrado en la necesidad de fortalecer la seguridad del país, un punto que ha generado apoyos y críticas por igual.

La pérdida de Miguel Uribe Turbay no solo golpeó la vida política del país, sino también la dinámica íntima de su familia. En ese escenario, su esposa, María Claudia Tarazona, se convirtió en un apoyo cercano para su suegro, con quien ha mantenido una relación basada en la confianza y la amistad.

Según palabras del propio Uribe Londoño, ella le ha reiterado en diferentes ocasiones que no desea involucrarse en la política y que prefiere mantener un bajo perfil. Aun así, sigue siendo una voz de consejo en la vida personal y alguien con quien conserva comunicación diaria.

La difícil decisión de María Claudia Tarazona

En medio de este panorama, la viuda de Miguel Uribe Turbay tomó una decisión clave para ella y sus hijos: salir de Colombia y establecerse en Estados Unidos. Según confirmó Miguel Uribe Londoño, desde hace varias semanas María Claudia se encuentra en ese país, junto a su hijo y sus hijas, en busca de un entorno distinto en el que pueda sobrellevar el duelo y concentrarse en la crianza de los pequeños.

“Ella me ha dicho que no quiere participar en ninguna actividad política. Ella es mi amiga, hemos tenido una relación espectacular y seguiremos así. Ella es mi consejera y hablo con ella todos los días y seguirá al lado mío”, contó Londoño en Blu Radio.

