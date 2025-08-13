Así luce la tumba de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central de Bogotá

Con una misa solemne en la Catedral Primada y honores militares, Colombia despidió este miércoles al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el lunes, dos meses después de haber resultado gravemente herido en un atentado en Bogotá. La despedida se convirtió en uno de los eventos más emotivos y concurridos de los últimos años en la capital.

La jornada inició en el Congreso de la República, donde el cuerpo permaneció en cámara ardiente durante varios días para que miles de ciudadanos, colegas y simpatizantes le dieran el último adiós. Desde allí, el cortejo fúnebre partió hacia la Catedral Primada, donde se celebró una eucaristía presidida por el arzobispo de Bogotá, acompañada de mensajes cargados de gratitud y dolor por parte de familiares y amigos.

Finalmente, cerca de las 2:39 de la tarde, el féretro ingresó al Cementerio Central de Bogotá. Encabezaban la procesión su padre, Miguel Uribe Londoño, y su esposa, María Claudia Tarazona, quien llevaba en brazos a su hijo Alejandro. Bajo una llovizna persistente, amigos, dirigentes políticos y ciudadanos siguieron el paso lento del cortejo hasta su lugar de descanso final.

Así luce la tumba de Miguel Uribe Turbay

El sitio elegido para su descanso está ubicado en una de las zonas más emblemáticas del Cementerio Central, donde reposan figuras históricas de la política colombiana. La lápida, de un tono gris sobrio, está rodeada por flores blancas, en especial rosas, colocadas por personas que llegaron a rendir homenaje desde temprano.

Publicidad

A diferencia de muchas tumbas con frases o dedicatorias, la de Miguel Uribe no lleva epitafio, solo su nombre completo y las fechas de nacimiento y muerte, resaltadas en letras claras sobre la piedra. La imagen transmite sencillez y solemnidad, en contraste con la magnitud del personaje que fue en vida.

Alejandra Cifuentes, amiga cercana de Miguel, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de la lápida. Junto a la imagen, escribió un sentido mensaje: "Descansa en paz, amigo, líder y hermano de causa. Tu voz no será silenciada y tu legado será la fuerza que nos impulse a seguir luchando. 💔🇨🇴 Gracias por ser y estar siempre, cuando más lo necesitaba. Te extrañaré con el alma y el corazón."

Publicidad

Así luce la tumba de Miguel Uribe