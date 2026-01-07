Trump pone el foco en Venezuela con una 'inyección' millonaria de capital de EE. UU.

En una reciente intervención, en La Kalle, el politólogo Víctor Mijares, profesor de la Universidad de los Andes, analizó los complejos hilos que mueven la política venezolana y su repercusión inmediata en suelo colombiano.

Durante la charla, el experto desglosó la fragilidad que rodea el mandato actual de Delcy Rodríguez, quien aparentemente colabora con la administración de Donald Trump.

Mijares señaló que, aunque Rodríguez posee un soporte jurídico, enfrenta retos formidables dentro de su propio país. Actores como Diosdado Cabello, quien controla los sectores más represivos de la inteligencia y la policía, no muestran interés en una transición política real.



Por otro lado, Víctor señaló que Vladimir Padrino López se mantiene como el pilar fundamental para la estabilidad militar. Según el especialista, la gestión de la nueva mandataria depende directamente del apoyo que reciba desde Washington, mientras intenta mantener un discurso de soberanía nacional para calmar las fuerzas internas.

El politólogo también se refirió a las especulaciones sobre la captura de Nicolás Maduro. Mencionó que Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, sugirió la existencia de traiciones dentro del círculo cercano, aunque no dio nombres específicos.

La falta de reacción de las fuerzas militares venezolanas llamó poderosamente la atención del analista, quien planteó dos posibilidades: una infiltración exitosa de la inteligencia estadounidense o la evidente superioridad tecnológica de los Estados Unidos frente a un equipo militar ruso disminuido y con poco mantenimiento.



¿Cuál es el plan de Trump para reactivar el petróleo en Venezuela?

Respecto al plan de Trump, el politólogo Víctor Mijares explicó que este tiene como eje central la reconfiguración de Venezuela como una potencia energética y el apoyo estratégico al interinato de Delcy Rodríguez.

Mencinó que el objetivo principal es que: "Venezuela sea un actor energético de primera línea" nuevamente. El éxito del plan de Trump con el interinato de Rodríguez se mediría en lograr avances concretos en materia de explotación petrolera.

Además afirmó que el plan contempla una "Llegada masiva de capitales estadounidenses a Venezuela", lo que buscaría reestructurar una economía que sufrió una "destrucción masiva" en poco tiempo.

Por otra parte, sobre el proceso judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos, el experto explicó que hubo un cambio importante en la forma en que se presenta el caso.

El término “Cártel de los Soles” dejó de ser el eje central y ahora el énfasis está en una red de favores, lealtades y control político, conocida como clientelismo, que habría servido para sostener el poder y facilitar actividades ilegales.

Mijares afirmó que este ajuste busca regularizar la situación jurídica sin alterar la gravedad de las acusaciones. Comentó que la estrategia de defensa de los implicados será que: "La forma en la cual fueron apresados no fue legal".

Finalmente, Mijares advirtió a la audiencia colombiana sobre la proximidad de las jornadas electorales de marzo y mayo. Colombia se convirtió en un teatro de operaciones para la guerra psicológica, donde las redes sociales difunden desinformación constante.

El discurso antiimperialista de figuras como Gustavo Petro e Iván Cepeda chocará con las críticas de la derecha sobre vínculos con el narcoterrorismo y violaciones de derechos humanos.

En el ámbito económico, la reactivación de Venezuela como actor energético bajo el control de Rodríguez e intereses estadounidenses generará una competencia directa con el sector energético colombiano. No obstante, esto abre puertas para que sectores de agricultura y textiles en Colombia encuentren un mercado de exportación masivo en el país vecino.

