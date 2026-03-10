Rifirrafe entre Dayana Jaimes y Lily Díaz tras elecciones; se sacaron trapitos al sol

La polémica entre figuras conocidas del mundo del entretenimiento colombiano volvió a encenderse tras la más reciente jornada electoral del 8 de marzo de 2026. En el centro de la discusión se encuentran Dayana Jaimes, viuda del fallecido cantante Martín Elías y Liliana Díaz González, hija del icónico artista vallenato Diomedes Díaz.

Lo que comenzó como un proceso político terminó derivando en una fuerte discusión pública entre ambas mujeres que ha generado amplia atención en redes sociales.

Lily Diaz, quien es comunicadora social y empresaria, decidió participar como candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico bajo la bandera del Partido Conservador.



A pesar de contar con una gran cantidad de seguidores en redes sociales sumando más de un millón en Instagram no logró obtener los votos necesarios para ganar una curul en el Congreso. Con un total de 3.719 votos, su aspiración quedó fuera de las expectativas que muchos tenían sobre su campaña política.

¿Cuál fue la pulla que le tiró Dayana Jaimes a Lily Diaz?

Tras conocer los resultados, Lily Diazse pronunció agradeciendo a quienes la acompañaron en este proceso y destacó lo que representó para ella poder participar activamente en la política, describiendo la experiencia como un ejercicio de servicio.

A pesar de su entusiasmo por haber tenido la oportunidad de competir, la falta de respaldo en las urnas puso fin a su camino en estas elecciones.Sin embargo, lo que realmente desató comentarios y polémica fue una publicación de Dayana Jaimes en sus redes sociales tras los resultados.

Jaimes compartió un mensaje en el que subrayó que tener reconocimiento en redes sociales, likes o ser considerado un “influencer” no garantiza respaldo político real ni votos en las elecciones, una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia Lily Diaz, dado que esta última no logró el apoyo suficiente pese a su popularidad virtual.

Este comentario fue percibido por varios internautas y seguidores como una “pulla” o crítica implícita hacia la hija de Diomedes Díaz, lo cual reavivó tensiones previas entre ambas.

Comentario de Dayana Jaimes a Liliana Diaz Foto: captura de pantalla de @dayanajaimes55

La relación entre Jaimes y Lily ya había estado marcada por controversias en el pasado, incluyendo enfrentamientos públicos y señalamientos personales, lo que hizo que este nuevo comentario fuera aún más polémico.

Tras esa publicación, Lily Díaz reaccionó a través de sus redes sociales con un mensaje directo: “Gracias a Dios siempre he sido una mujer trabajadora y no ando dándolo por plata ni por cargos públicos por pagos con la credicuca”, escribió, acompañando sus palabras con un emoji de burla.

