Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO 2026
ÚLTIMA CANCIÓN DE YEISON JIMÉNEZ
HORARIOS DEL DÍA SIN CARRO Y SIN MOTO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Dayana Jaimes habla de decisión que tomó sobre cercanía de su hija con hijo de Martín Elías

Dayana Jaimes habla de decisión que tomó sobre cercanía de su hija con hijo de Martín Elías

Viuda del cantante habló sobre una decisión personal relacionada con su hija y con el hijo de la primera esposa del interprete vallenato, Caya Varón, explicó por qué optó por dar un paso a un lado.

Dayana Jaimes habla de la relación que mantiene su hija con hijo de Martin Elías
Dayana Jaimes y Martin Elías Jr
Foto: Instagram de Dayana Jaimes y Caya Varón
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 5 de feb, 2026

Dayana Jaimes volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de responder de manera directa una pregunta que muchos seguidores se venían haciendo desde hace tiempo.

A través de sus historias de Instagram, la viuda de Martín Elías habló sin rodeos sobre cómo maneja la cercanía de su hija Paula con Caya Varón y su familia, pese a que entre ellas no existe una buena relación.

Puedes leer: El mensaje que Dayana Jaimes le dedicó a la esposa de Yeison Jiménez: “volverá a reír”

Dayana Jaimes habla sobre la cercanía de su hija con hijo de Martín Elías

La inquietud surgió a raíz de la convivencia y el vínculo entre los hermanos, un tema que genera comentarios y especulaciones durante años. Lejos de evadir la situación, Dayana decidió aclarar su postura y explicar las razones detrás de las decisiones que ha tomado como madre.

Con total honestidad, la también comunicadora reveló que desde hace tiempo optó por priorizar la tranquilidad de los niños, incluso por encima de sus propias diferencias personales.

Te puede interesar

  1. 8745_La Kalle - Mensaje de Dayana Jaimes tras un año de la muerte de Martín Elías - Foto Instagram
    La Kalle - Mensaje de Dayana Jaimes tras un año de la muerte de Martín Elías - Foto Instagram
    Farándula

    Dayana Jaimes reveló lo que le dijo Martin Elías en la última llamada que se hicieron

  2. 11001_La Kalle - Cuál es el nuevo novio de la viuda de Martín Elías - Foto referencia Instagram Dayana Jaimes
    La Kalle - Cuál es el nuevo novio de la viuda de Martín Elías - Foto referencia Instagram Dayana Jaimes
    Farándula

    Dayana Jaimes habló de su situación sentimental y de lo que significa Martin Elías en su vida

“Hace tiempo decidí sobrellevar la situación y evitar cualquier conflicto que pudiera generarse entre ellos que son hermanos”, expresó, dejando claro que su principal interés es proteger la relación entre Paula y Martín Elías Jr.

En sus declaraciones, Dayana reconoció que no todo es fácil y que aún existen heridas abiertas que no se han cerrado con el paso de los años. Por esta razón, explicó que prefirió tomar distancia y permitir que cada quien viva su propio proceso emocional.

Publicidad

“Entendí que después de tantos años hay mucho por sanar… decidí hacerme a un lado mientras sanan esos corazones y dejan atrás ese rencor”, afirmó, en un mensaje que muchos seguidores calificaron como maduro.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Lily Díaz responde a Dayana Jaimes
    Lily Díaz responde a Dayana Jaimes
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Destapan audios de 'agarrón' entre Lily Díaz y Dayana Jaimes: "Ridícula"

  2. Rafael Santos rompe el silencio tras escándalo entre Lily Díaz y Dayana Jaimes
    Rafael Santos rompe el silencio tras escándalo entre Lily Díaz y Dayana Jaimes
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Rafael Santos habla sobre lío amoroso que involucra a Lily Díaz y Dayana Jaimes: "Es falso"

No obstante, Jaimes fue contundente al marcar un límite claro sobre su rol como madre. En sus palabras, dejó un mensaje que no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales: el amor verdadero no divide ni desplaza a una madre.

Además, recalcó que cualquier persona que ame a su hija debe respetarla a ella como la figura que la guía y la protege. Un mensaje firme que fue interpretado como una defensa directa de su lugar en la vida de Paula.

Puedes leer: Lina Tejeiro se involucra en escándalo de Dayana Jaimes; el audio que todos esperaban

Dayana también enfatizó que, más allá de cualquier diferencia entre adultos, el vínculo entre los hermanos es irrompible. Dejó claro que la relación entre Paula y Martín Elías Jr. siempre existirá y que su intención nunca ha sido interferir en ese lazo familiar.

Finalmente, la viuda de Martín Elías aseguró que actualmente se encuentra enfocada en su trabajo, en disfrutar la vida y en acompañar el crecimiento de su hija, alejándose de polémicas innecesarias.

Publicidad

Incluso, sorprendió al cerrar su reflexión con un mensaje de paz, al afirmar que le desea bendiciones a quienes la han criticado, demostrando que su prioridad es vivir con tranquilidad y sin rencores.

Mira también: Lina Tejeiro se involucra en escándalo de Dayana Jaimes; el audio que todos esperaban

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Dayana Jaimes

Martín Elías Jr

Martín Elías

Chismes de famosos

Intimidades de famosos

Famosos colombianos

Redes sociales