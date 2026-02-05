Dayana Jaimes habla de decisión que tomó sobre cercanía de su hija con hijo de Martín Elías

Dayana Jaimes volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de responder de manera directa una pregunta que muchos seguidores se venían haciendo desde hace tiempo.

A través de sus historias de Instagram, la viuda de Martín Elías habló sin rodeos sobre cómo maneja la cercanía de su hija Paula con Caya Varón y su familia, pese a que entre ellas no existe una buena relación.

Puedes leer: El mensaje que Dayana Jaimes le dedicó a la esposa de Yeison Jiménez: “volverá a reír”



Dayana Jaimes habla sobre la cercanía de su hija con hijo de Martín Elías

La inquietud surgió a raíz de la convivencia y el vínculo entre los hermanos, un tema que genera comentarios y especulaciones durante años. Lejos de evadir la situación, Dayana decidió aclarar su postura y explicar las razones detrás de las decisiones que ha tomado como madre.

Con total honestidad, la también comunicadora reveló que desde hace tiempo optó por priorizar la tranquilidad de los niños, incluso por encima de sus propias diferencias personales.

“Hace tiempo decidí sobrellevar la situación y evitar cualquier conflicto que pudiera generarse entre ellos que son hermanos”, expresó, dejando claro que su principal interés es proteger la relación entre Paula y Martín Elías Jr.

En sus declaraciones, Dayana reconoció que no todo es fácil y que aún existen heridas abiertas que no se han cerrado con el paso de los años. Por esta razón, explicó que prefirió tomar distancia y permitir que cada quien viva su propio proceso emocional.

Publicidad

“Entendí que después de tantos años hay mucho por sanar… decidí hacerme a un lado mientras sanan esos corazones y dejan atrás ese rencor”, afirmó, en un mensaje que muchos seguidores calificaron como maduro.

Publicidad

No obstante, Jaimes fue contundente al marcar un límite claro sobre su rol como madre. En sus palabras, dejó un mensaje que no pasó desapercibido entre los usuarios de redes sociales: el amor verdadero no divide ni desplaza a una madre.

Además, recalcó que cualquier persona que ame a su hija debe respetarla a ella como la figura que la guía y la protege. Un mensaje firme que fue interpretado como una defensa directa de su lugar en la vida de Paula.

Puedes leer: Lina Tejeiro se involucra en escándalo de Dayana Jaimes; el audio que todos esperaban

Dayana también enfatizó que, más allá de cualquier diferencia entre adultos, el vínculo entre los hermanos es irrompible. Dejó claro que la relación entre Paula y Martín Elías Jr. siempre existirá y que su intención nunca ha sido interferir en ese lazo familiar.

Finalmente, la viuda de Martín Elías aseguró que actualmente se encuentra enfocada en su trabajo, en disfrutar la vida y en acompañar el crecimiento de su hija, alejándose de polémicas innecesarias.

Publicidad

Incluso, sorprendió al cerrar su reflexión con un mensaje de paz, al afirmar que le desea bendiciones a quienes la han criticado, demostrando que su prioridad es vivir con tranquilidad y sin rencores.

Mira también: Lina Tejeiro se involucra en escándalo de Dayana Jaimes; el audio que todos esperaban